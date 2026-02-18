Economía

Invima anunció nueva alerta sanitaria por delicada espuma limpiadora utilizada en varias regiones del país

Por medio de su portal web se emitió una nueva alerta.

Manuel Santiago Sánchez González

18 de febrero de 2026, 5:02 p. m.
En las últimas horas, el Invima emitió una nueva alerta sanitaria; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos señaló que la ciudadanía debe tener precaución por el uso del producto: Delicada espuma limpiadora.

“Dentro de las acciones de inspección, vigilancia y control y del Programa Demuestra la Calidad realizadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, se evidenció alteración de la calidad microbiológica por resultados no conformes en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, encontrándose por encima del límite máximo de aceptabilidad establecido para este tipo de productos cosméticos en la Resolución 2120 de 2019. Dado lo anterior, se ordena el retiro del mercado del producto cosmético Delicada Espuma Limpiadora con nsoc81756-17co del lote 2506022 en todo el país”, señala el Invima.

La entidad pide a las personas denunciar cualquier alteración a la salud que se presente y suspender de manera inmediata el uso del producto en cuestión. Junto a esto, por medio de los canales de contacto del Invima se pueden presentar quejas o reclamos, los cuales deberán ser atendidos por la entidad a los 15 días hábiles.

Junto a esto, las empresas deben recibir todas las pruebas realizadas a sus productos y, en caso de encontrar una problemática, poder solventar la misma bajo los parámetros del Invima.

