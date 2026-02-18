Invima anunció nueva alerta sanitaria por delicada espuma limpiadora utilizada en varias regiones del país

En las últimas horas, el Invima emitió una nueva alerta sanitaria; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos señaló que la ciudadanía debe tener precaución por el uso del producto: Delicada espuma limpiadora.

“Dentro de las acciones de inspección, vigilancia y control y del Programa Demuestra la Calidad realizadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, se evidenció alteración de la calidad microbiológica por resultados no conformes en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, encontrándose por encima del límite máximo de aceptabilidad establecido para este tipo de productos cosméticos en la Resolución 2120 de 2019. Dado lo anterior, se ordena el retiro del mercado del producto cosmético Delicada Espuma Limpiadora con nsoc81756-17co del lote 2506022 en todo el país”, señala el Invima.

Producto señalado por el Invima en su última alerta sanitaria. Foto: Invima

La entidad pide a las personas denunciar cualquier alteración a la salud que se presente y suspender de manera inmediata el uso del producto en cuestión. Junto a esto, por medio de los canales de contacto del Invima se pueden presentar quejas o reclamos, los cuales deberán ser atendidos por la entidad a los 15 días hábiles.

Junto a esto, las empresas deben recibir todas las pruebas realizadas a sus productos y, en caso de encontrar una problemática, poder solventar la misma bajo los parámetros del Invima.

Medidas para la comunidad en general: si la persona está utilizando el producto mencionado anteriormente o piensa aplicarlo

1. Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

2. Si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice el producto, informe de manera inmediata al Invima o entes territoriales de salud.

3. Si ha presentado algún evento no esperado asociado a la aplicación de este producto, repórtelo a través de la página web del Invima.

Alerta sanitaria del Invima. Foto: Getty Images/iStockphoto

Medidas para secretarías de salud departamentales, distritales y municipales:

1. Llevar a cabo las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.

2. Informar al Invima en caso de hallar el citado producto. A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores: Absténganse de distribuir y comercializar el producto alterado identificado, so pena de ser sujeto de la aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.