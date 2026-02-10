Invima advierte sobre la comercialización ilegal de producto de consumo masivo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto FUROMA, el cual es ofrecido y comercializado de manera masiva como medicamento homeopático oficinal en establecimientos físicos y a través de páginas web.

“El producto mostrado en la imagen no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente; por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal (ver imagen). Es pertinente indicar que los productos mencionados no están autorizados por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, ya que no cumplen con la normatividad sanitaria vigente para medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios”, señala el Invima.

Avertencia por parte del Invima. Foto: Invima

Por otra parte, el Invima destaca que se han emitido alertas y comunicados sobre los riesgos que tienen estos tipos de productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Igualmente, hace alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.

La entidad destaca que, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario; por lo tanto, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, señala el Invima, se desconoce su contenido real, trazabilidad y condiciones de almacenamiento y transporte.

El Invima vigila la comercialización de medicamentos a nivel nacional. Foto: Foto archivo

Medidas anunciadas por el Invima para la comunidad en general

Absténgase de adquirir el producto FUROMA, ya que no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo cual es un producto fraudulento (ver imagen). No compre medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp, en sitios no autorizados. Si está consumiendo este producto, suspenda de inmediato su uso debido a los riesgos que puede representar para su salud. Informe de manera inmediata al Invima o a los entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuyan o comercialicen estos productos. Si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través del siguiente enlace: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co.