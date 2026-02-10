Economía

Invima advierte sobre la comercialización ilegal de producto de consumo masivo

La entidad emitió una nueva alerta sanitaria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía Revista Semana

Redacción Economía Revista Semana

10 de febrero de 2026, 6:43 p. m.
La entidad emitió una serie de recomendaciones.
La entidad emitió una serie de recomendaciones. Foto: alejandro acosta

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto FUROMA, el cual es ofrecido y comercializado de manera masiva como medicamento homeopático oficinal en establecimientos físicos y a través de páginas web.

Invima emite alerta por Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez: es falso; su comercialización es ilegal

“El producto mostrado en la imagen no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente; por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal (ver imagen). Es pertinente indicar que los productos mencionados no están autorizados por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, ya que no cumplen con la normatividad sanitaria vigente para medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios”, señala el Invima.

Avertencia por parte del Invima.
Avertencia por parte del Invima. Foto: Invima

Por otra parte, el Invima destaca que se han emitido alertas y comunicados sobre los riesgos que tienen estos tipos de productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Igualmente, hace alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.

Proponen un “Invima campesino” y alertan sobre efectos del catastro multipropósito en la ruralidad: “Puede sembrar, pero no transformar”

La entidad destaca que, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario; por lo tanto, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, señala el Invima, se desconoce su contenido real, trazabilidad y condiciones de almacenamiento y transporte.

Empresas

Plataforma envía por error 40.000 millones de dólares en bitcoins a sus usuarios

Empresas

Así podrá liquidar sus vacaciones con el salario mínimo del 2026; empleados deben conocer las normativas

Empresas

Millicom sigue de compras en la región: adquirió la operación de Telefónica en Chile, junto con un socio

Empresas

No pudo más. Empresa que explotaba famosa mina de esmeraldas exóticas anuncia que inicia su liquidación

Empresas

“La democracia no se sostiene sola”: el llamado del presidente del Grupo Trinity a participar en las próximas elecciones

Empresas

Dejan en firme multimillonaria condena que deberá pagar EPM a Hidroituango por incumplimientos en el proyecto

Empresas

Renuncia el presidente de la Hidroeléctrica Urrá tras emergencia ambiental en Córdoba e irregularidades en el manejo del embalse

Empresas

Invima emite alerta por Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez: es falso; su comercialización es ilegal

Cápsulas

Proponen un “Invima campesino” y alertan sobre efectos del catastro multipropósito en la ruralidad: “Puede sembrar, pero no transformar”

Empresas

Invima anunció nueva alerta sanitaria por productos comercializados de manera fraudulenta por medio de redes sociales

Ranitidina: para qué sirve y cuáles son los peligros del medicamento retirado por el Invima.
El Invima vigila la comercialización de medicamentos a nivel nacional. Foto: Foto archivo

Medidas anunciadas por el Invima para la comunidad en general

  1. Absténgase de adquirir el producto FUROMA, ya que no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo cual es un producto fraudulento (ver imagen).
  2. No compre medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp, en sitios no autorizados.
  3. Si está consumiendo este producto, suspenda de inmediato su uso debido a los riesgos que puede representar para su salud.
  4. Informe de manera inmediata al Invima o a los entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuyan o comercialicen estos productos.
  5. Si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través del siguiente enlace: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Más de Empresas

La empresa tomó medidas para evitar pérdidas millonarias.

Plataforma envía por error 40.000 millones de dólares en bitcoins a sus usuarios

La entidad emitió una serie de recomendaciones.

Invima advierte sobre la comercialización ilegal de producto de consumo masivo

El 71 por ciento de los encuestados afirmó que durante su periodo de vacaciones responden mensajes a través de WhatsApp y atienden llamadas telefónicas.

Así podrá liquidar sus vacaciones con el salario mínimo del 2026; empleados deben conocer las normativas

Millicom, Telefónica Chile

Millicom sigue de compras en la región: adquirió la operación de Telefónica en Chile, junto con un socio

El oro y las esmeraldas han sido símbolos de poder, espiritualidad y arte desde las civilizaciones prehispánicas hasta la actualidad.

No pudo más. Empresa que explotaba famosa mina de esmeraldas exóticas anuncia que inicia su liquidación

Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity.

“La democracia no se sostiene sola”: el llamado del presidente del Grupo Trinity a participar en las próximas elecciones

Hidroituango

Dejan en firme multimillonaria condena que deberá pagar EPM a Hidroituango por incumplimientos en el proyecto

Embalse de Urrá, a punto del desbordamiento.

Renuncia el presidente de la Hidroeléctrica Urrá tras emergencia ambiental en Córdoba e irregularidades en el manejo del embalse

Economía popular

“La competitividad de un país no se decreta”: la posición de expertos ante la creación de zonas francas de economía popular

Air Canada

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Noticias Destacadas