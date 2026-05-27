Invima emitió alerta sobre suplementos masculinos: detectó falsificación de registros

En la tarde de este miércoles 27 de mayo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta nacional dirigida a los consumidores. La entidad confirmó la circulación y comercialización de productos que se promocionan de forma irregular bajo la categoría de suplementos masculinos.

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De acuerdo con el reporte oficial, las marcas identificadas en las acciones de control corresponden a los productos “potenciador masculino, marca Blix” y “potenciador masculino, marca Blix Booster”. La autoridad sanitaria determinó que ambas presentaciones vulneran la normativa legal al utilizar autorizaciones diseñadas para otros fines comerciales.

Uso indebido de registros sanitarios

El organismo regulador detalló el mecanismo utilizado para la distribución de estas sustancias en el mercado nacional. “Los productos están siendo promocionados como potenciadores sexuales masculinos, utilizando de manera indebida autorizaciones sanitarias otorgadas únicamente para alimentos y bebidas”, especificó el Invima en su comunicado.

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El Invima alerta sobre la comercialización fraudulenta de los productos “Potenciador masculino, marca Blix” y “Blix Booster”, promocionados ilegalmente como potenciadores sexuales masculinos. pic.twitter.com/CXj6fl8cyZ — Invima (@invimacolombia) May 27, 2026

A través de los procesos de inspección, vigilancia y control (IVC), combinados con denuncias ciudadanas, se detectó que la variante “Blix” utiliza el registro sanitario RSA-0010189-2020. Por su parte, la presentación “Blix Booster” registra la notificación NSA-002776-2017.

Si bien ambos códigos existen en las bases de datos del Estado, ninguno fue asignado por el instituto para amparar complementos de rendimiento sexual.

Restricciones de comercialización y riesgos

La entidad advirtió que la publicidad de estos artículos en plataformas de comercio electrónico les atribuye efectos sobre el aumento de la libido y la energía corporal, lo cual incumple la legislación de alimentos vigente en Colombia. Por consiguiente, ambos artículos fueron declarados oficialmente como fraudulentos.

Según las acciones de inspección, vigilancia y control y una denuncia recibida, estos productos usan de forma indebida registros sanitarios autorizados únicamente para alimentos y bebidas. — Invima (@invimacolombia) May 27, 2026

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron a los ciudadanos abstenerse de comprar estas marcas y suspender de inmediato su uso en caso de haberlas adquirido.

De igual forma, se solicitó a la comunidad reportar los puntos de venta o portales web que distribuyan estos productos para proceder con los decomisos institucionales. El Invima confirmó que mantendrá los operativos de vigilancia en las diferentes regiones del país para mitigar los riesgos asociados al consumo de sustancias sin respaldo técnico.