La autoridad sanitaria alertó que el producto se comercializa sin autorización vigente y pidió a los consumidores no adquirirlo ni consumirlo.

Invima denuncia venta de suplementos sin registro que podrían poner en riesgo la salud: estos son El instituto alertó sobre la comercialización ilegal de seis marcas de suplementos dietarios que no poseen registro sanitario.

Producto sin registro sanitario fue detectado en controles de vigilancia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que el producto “Purifresk” está siendo ofrecido al público sin cumplir con los requisitos legales establecidos para alimentos y bebidas en el país.

La entidad precisó que la ausencia de un registro sanitario válido impide su fabricación, distribución y comercialización en el territorio nacional.

Según la autoridad sanitaria, la alerta se originó tras labores de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), mediante las cuales se identificó la presencia del producto en el mercado, incluyendo canales de venta tradicionales y plataformas digitales.

Estas acciones hacen parte de los controles rutinarios para evitar la circulación de productos que no cumplen con las condiciones de seguridad exigidas.

El Invima reiteró que los productos sin registro sanitario vigente son clasificados como fraudulentos.

La acción se generó, puesto que no ofrecen garantías sobre su origen, calidad ni condiciones de elaboración.

En este sentido, la entidad advirtió que su consumo podría representar un riesgo para la salud pública, aunque no especificó eventos adversos asociados en este caso particular.

El Invima advierte sobre la comercialización de productos sin registro sanitario como “Purifresk” en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La autoridad también pidió a la ciudadanía abstenerse de comprar el producto “Purifresk” y suspender su consumo en caso de haberlo adquirido.

Asimismo, instó a los consumidores a verificar siempre el número de registro sanitario en el etiquetado de alimentos y bebidas antes de su compra, como una medida preventiva clave.

De igual forma, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales y municipales intensificar las acciones de inspección en puntos de venta físicos y digitales.

Esto, con el objetivo de identificar y retirar del mercado este tipo de productos no autorizados.

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La alerta sobre “Purifresk” se suma a los controles permanentes que adelanta el Invima para evitar la circulación de productos sin respaldo sanitario en el país.

La entidad insistió en que la verificación del registro sanitario no solo es un requisito legal, sino una herramienta esencial para proteger la salud de los consumidores.

De esta forma se previenen los riesgos asociados al consumo de productos fraudulentos en el mercado colombiano.