Tenga cuidado: nuevos cierres en la Autopista Sur causarán desvíos durante un mes

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que este 6 de mayo iniciaron las obras de izaje de vigas de puentes en la Autopista Sur entre avenida Bosa y calle 63 sur. Las actividades tendrán una duración de un mes e incluyen cierres viales en la zona.

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Las autoridades especificaron que se realizará el cierre total por sentido de manera no simultánea en dos etapas. Las obras hacen parte del cronograma de ejecución presentado por el contratista.

El IDU explicó que en la primera etapa se autorizó un Plan de Manejo de Tránsito que incluye cierres y desvíos durante la finalización de las obras. El horario programado es de 11:00 p. m. hasta las 04:00 a. m.

En la etapa 1 se hará el cierre total de la Autopista Sur, en sentido Soacha – Bogotá. Los dos primeros se realizan durante el 6 y 7 de mayo. Luego del 9 al 14 y del 19 al 20 del mismo mes.

Vehículos particulares: se recomienda tomar la carrera 76 al sur, calle 57Z sur al oriente y carrera 75 al norte para entrar nuevamente a la Autosur hacia el oriente.

se recomienda tomar la carrera 76 al sur, calle 57Z sur al oriente y carrera 75 al norte para entrar nuevamente a la Autosur hacia el oriente. Transporte público y vehículos pesados: los que vayan en sentido Soacha-Bogotá deben tomar el carril que quedará habilitado hacia el centro. Los de Bogotá-Soacha toman los dos carriles hacia el municipio.

los que vayan en sentido Soacha-Bogotá deben tomar el carril que quedará habilitado hacia el centro. Los de Bogotá-Soacha toman los dos carriles hacia el municipio. TransMilenio: las rutas transitarán de forma alternada en sentido Soacha–Bogotá y Bogotá–Soacha por el carril sur de la calzada mixta sur.

Cierres de la etapa 1. Foto: SDM

Segunda etapa

Durante la etapa 2 de las obras, se realizarán los cierres del 19 de mayo al 2 de junio, excepto los viernes. Las personas que transitan por la Autopista Sur en sentido Bogotá-Soacha continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados hacia Soacha.

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TransMilenio funcionará de forma alternada en sentido Soacha–Bogotá y Bogotá–Soacha por el carril norte de la calzada mixta sur. Los que se desplacen por la Autopista Sur en sentido Soacha – Bogotá, deberán continuar por la Autosur hacia el centro hasta la Av. Villavicencio donde pueden regresar hacia Soacha y buscar la Av. Bosa al occidente.

Los peatones y ciclistas tendrán que usar los puentes de la Autosur con calle 64 sur y Autopista Sur con carrera 75.