La vía Girardot–Bogotá tendrá dos carriles cerrados durante las noches del martes 10 y el viernes 13 de marzo, entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m., según informó la Secretaría de Movilidad del municipio de Soacha.

Esta medida fue tomada debido a la construcción del puente vehicular de la calle 22. La determinación de hacer los trabajos en la noche de esta semana obedece a “reducir el impacto en la movilidad durante el día”.

De acuerdo con la secretaría, las obras de esta semana corresponden al izaje de vigas, una importante fase técnica para el desarrollo de la obra.

“Estas intervenciones hacen parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad para los habitantes de Soacha y quienes transitan por este importante corredor regional“, aseguró la secretaría del municipio.

El paso permanecerá controlado

En las noches de esta semana, mientras se adelanta la intervención en la Autopista Sur, las autoridades de tránsito pondrán en marcha un esquema de paso controlado, permitiendo el acceso en dos carriles habilitados. En este corredor vial podrán transitar en los dos sentidos respectivamente.

En consecuencia, la organización municipal le sugirió a la ciudadanía programar sus desplazamientos con antelación, de manera que no se vea afectada por los trabajos que se adelantan en el importante corredor vial.

El puente de la calle 22 hace parte de las obras de infraestructura que se adelantan para mejorar la movilidad en uno de los corredores más transitados del municipio, utilizado diariamente por miles de conductores y usuarios del transporte público que se desplazan hacia Bogotá.

Vías alternas

Avenida Terreros: este corredor funciona como eje de conexión dentro del municipio y permite redistribuir el tráfico hacia diferentes sectores y, desde esta alternativa, puede dirigirse hacia la av. Primero de Mayo.

Avenida Indumil: vía que conecta varios barrios del municipio y empalma con la Autopista Sur y la vía hacia La Mesa. No obstante, para tomar este importante corredor es necesario hacerlo en la variante La Mesa-Soacha.

Calle 13 (Soacha): uno de los corredores centrales del municipio que permite desplazarse hacia Bosa y otros sectores internos.

La administración municipal aseguró que estas obras hacen parte del desarrollo de proyectos infraestructurales. A la postre, mejorarían las condiciones de movilidad para el ingreso a Soacha y posteriormente a la capital de la República.