Bogotá

Caos en la autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

La construcción iniciada este 2 de marzo puede significar horas en el corredor vial para la ciudadanía.

Camilo Eduardo Velásquez

3 de marzo de 2026, 6:36 p. m.
Se prevé que la obra genere retrasos para los transeúntes.
Se prevé que la obra genere retrasos para los transeúntes. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API.

La movilidad en Bogotá ha venido teniendo un impacto reciente en el sur de la ciudad. Ciudadanos han advertido el caos que se vive en el corredor vial de la autopista Sur, que conecta a Soacha con la capital, debido a las obras viales que se adelantan en la zona.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Desde el 2 de marzo de 2026, la congestión en el corredor entre la calle 7 y la calle 10 de la autopista Sur se ha intensificado debido al inicio de la construcción del llamado Soterrado de 3M. Un proyecto de ingeniería liderado por la Alcaldía que busca reemplazar un semáforo por una intersección a desnivel que descongestionará uno de los nodos viales más críticos de la ciudad.

Flujo vehicular alto en la Autopista Sur, con tránsito normal en las principales entradas a Bogotá.
La entrada a Bogotá por la Autopista Sur se va a afectar. Foto: @BogotaTransito

Según lo reportado por las autoridades, los trabajos implican el cierre permanente de dos carriles de la calzada oriental en el sentido que conecta la vía Girardot-Bogotá. Mientras tanto, se mantienen habilitados dos carriles por sentido.

Estos cierres serán durante las 24 horas del día y se espera que la obra dure seis meses. Para mitigar el impacto en los ciudadanos, las autoridades sugirieron tener en cuenta retrasos y, en consecuencia, planear los recorridos contemplando las demoras.

Además, verificar el estado y los pronunciamientos de las autoridades de movilidad será clave para los ciudadanos, así lo advirtieron las autoridades al aconsejar el uso de rutas alternativas que eviten el paso por este corredor vial.

Así fue la recuperación del puente de la Calle 100; 300 metros de mayor tranquilidad para los transeúntes

Proyecto del soterrado de la calle 3 con autopista Sur

El proyecto del soterrado de la calle 3 con Autopista Sur se lleva a cabo para eliminar semáforos y permitir la circulación continua de vehículos e integrar carriles exclusivos con el sistema de transporte masivo y así mejorar la interconexión de la ciudad.

No obstante, las labores de excavación, construcción de muros pantalla y adecuación de servicios públicos implican intervenciones complejas que provocan cierres parciales y, por ende, un tráfico interrumpido.

La Autopista Sur
La Autopista Sur sufre varias congestiones. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @BogotaTransito

Pese al malestar ciudadano por los trancones, expertos señalan que la ejecución de estas infraestructuras es parte de una estrategia que optimiza la malla vial y reduce la congestión crónica a largo plazo en uno de los corredores más utilizados del país.

Desde la alcaldía de Soacha, el alcalde Julián Sánchez ha defendido las obras como parte de una infraestructura necesaria para el desarrollo del municipio, así como un puente vehicular que conectará la comuna 2 con la salida hacia Bogotá, con más de 430 metros de estructura.

Noticias Destacadas