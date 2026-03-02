Soacha, Cundinamarca se prepara para recibir el XI Encuentro Internacional de las Artes Populares EIAP 2026, una celebración cultural que reunirá artistas de Argentina, Ecuador, México y Colombia en distintos barrios y escenarios comunitarios del municipio. Durante diez días el arte será protagonista en parques, salones comunales, instituciones educativas y espacios culturales, consolidando un circuito descentralizado que acerca el arte escénico a las comunidades periféricas del municipio.

“Esta es una fiesta artística descentralizada en Soacha donde la comunidad y la toma de espacios no convencionales para las artes, serán las protagonistas, contaremos con grupos invitados de Ecuador, Argentina y México y por Colombia representación de Envigado, Antioquia quienes compartirán sus propuestas con grandes y chicos, en las zonas urbanas y rurales del territorio”, explica Liseth Chavarro, directora de la Fundación Cultural Liderarte.

Toda la programación del EIAP 2026. Foto: EIAP / A.P.I.

Entre las obras y espectáculos destacados del XI Encuentro Internacional de las Artes Populares se encuentran Bebeleche de Maldita Comedia (Guadalajara, México), una propuesta escénica cargada de humor y crítica social; Los Santos de la Abuela de Teatro Escena (Ibarra, Ecuador), obra que dialoga con la memoria y las tradiciones populares; Tomando Plaza – Chacana del Grupo de Danza Liceo Matovelle (Quito, Ecuador), que exalta la identidad andina desde la danza; Burbú y Bambam de Kósmosis Circo (Envigado, Colombia), una puesta en escena de circo contemporáneo para toda la familia; y el espectáculo Leleque Show: Magia y Humor del payaso Laqueque (Buenos Aires, Argentina), que combina clown, magia y participación del público, consolidando una programación diversa y latinoamericana.

La inauguración se realizará el viernes 20 de marzo desde las 7:00 p.m. en el barrio Ricaurte con una varieté artística e intercultural. La programación continuará el sábado 21 en Hogares Soacha (CAI de la Policía), el domingo 22 en el barrio Prado Vegas (Parque Central), el lunes 23 en San Rafael Ciudadela Sucre (Polideportivo Rejas Azules), el miércoles 25 en el corregimiento El Charquito (Teatro El Charquito), el viernes 27 en Florida Baja (Salón Comunal) y el sábado 28 en el Centro Comercial Jardín en Ciudad Verde, donde se realizará la clausura desde las 3:00 p.m.

La inauguración se realizará el viernes 20 de marzo desde las 7:00 p.m. en el barrio Ricaurte con una varieté artística e intercultural. Foto: EIAP / A.P.I.

El evento también incluye una agenda formativa con talleres de circo (24 de marzo en Fundación ITEMCA), danza ecuatoriana (Compensar CC Mi Plaza) y teatro infantil (27 de marzo en CDI Torrentes), dirigidos por maestros internacionales. El jueves 26 de marzo se desarrollará el Congreso de Arte y Cultura Viva Popular en UniMinuto Soacha a las 10:00 a.m., espacio de reflexión con artistas y gestores de Ecuador, México y Colombia.

Como parte de su apuesta por la inclusión y la diversidad, el viernes 27 de marzo se realizará la VI Varieté de Arte Inclusivo en el Bar Disco Play desde las 8:00 p.m., integrando expresiones escénicas diversas dentro del marco del encuentro.

Como parte de su apuesta por la inclusión y la diversidad, el viernes 27 de marzo se realizará la VI Varieté de Arte Inclusivo en el Bar Disco Play. Foto: EIAP / A.P.I.

El evento es organizado por la Fundación Cultural Liderarte y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, la Cámara de Comercio de Soacha, Compensar, Uniminuto Soacha, el Centro Comercial Jardín, entre otras entidades privadas que reafirman su compromiso con el fortalecimiento del arte comunitario en el territorio.

Afiche oficial del XI Encuentro Internacional de las Artes Populares Foto: EIAP / A.P.I.