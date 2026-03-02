Fiesta cultural

¡Viva el barrio! Soacha se viste de tradición con el XI Encuentro Internacional de las Artes Populares

Del 20 al 28 de marzo, las comunas de Soacha se llenan de música, teatro, danza y circo con la participación de agrupaciones nacionales e internacionales. Les contamos los detalles del EIAP 2026.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Arcadia
2 de marzo de 2026, 2:47 p. m.
Durante diez días, el arte será protagonista en parques, salones comunales, instituciones educativas y espacios culturales.
Durante diez días, el arte será protagonista en parques, salones comunales, instituciones educativas y espacios culturales. Foto: EIAP / A.P.I.

Soacha, Cundinamarca se prepara para recibir el XI Encuentro Internacional de las Artes Populares EIAP 2026, una celebración cultural que reunirá artistas de Argentina, Ecuador, México y Colombia en distintos barrios y escenarios comunitarios del municipio. Durante diez días el arte será protagonista en parques, salones comunales, instituciones educativas y espacios culturales, consolidando un circuito descentralizado que acerca el arte escénico a las comunidades periféricas del municipio.

Escuela Arrecife, donde niños de Isla Fuerte preservan la memoria de su territorio, pide su apoyo

“Esta es una fiesta artística descentralizada en Soacha donde la comunidad y la toma de espacios no convencionales para las artes, serán las protagonistas, contaremos con grupos invitados de Ecuador, Argentina y México y por Colombia representación de Envigado, Antioquia quienes compartirán sus propuestas con grandes y chicos, en las zonas urbanas y rurales del territorio”, explica Liseth Chavarro, directora de la Fundación Cultural Liderarte.

Soacha se viste de tradición con el XI Encuentro Internacional de las Artes Populares. Foto: EIAP / A.P.I.
Toda la programación del EIAP 2026. Foto: EIAP / A.P.I.

Entre las obras y espectáculos destacados del XI Encuentro Internacional de las Artes Populares se encuentran Bebeleche de Maldita Comedia (Guadalajara, México), una propuesta escénica cargada de humor y crítica social; Los Santos de la Abuela de Teatro Escena (Ibarra, Ecuador), obra que dialoga con la memoria y las tradiciones populares; Tomando Plaza – Chacana del Grupo de Danza Liceo Matovelle (Quito, Ecuador), que exalta la identidad andina desde la danza; Burbú y Bambam de Kósmosis Circo (Envigado, Colombia), una puesta en escena de circo contemporáneo para toda la familia; y el espectáculo Leleque Show: Magia y Humor del payaso Laqueque (Buenos Aires, Argentina), que combina clown, magia y participación del público, consolidando una programación diversa y latinoamericana.

Sergio Blanco, gran invitado al FIAV, habla con Arcadia de ‘Tierra’: “En el teatro, dos y dos son seis”

La inauguración se realizará el viernes 20 de marzo desde las 7:00 p.m. en el barrio Ricaurte con una varieté artística e intercultural. La programación continuará el sábado 21 en Hogares Soacha (CAI de la Policía), el domingo 22 en el barrio Prado Vegas (Parque Central), el lunes 23 en San Rafael Ciudadela Sucre (Polideportivo Rejas Azules), el miércoles 25 en el corregimiento El Charquito (Teatro El Charquito), el viernes 27 en Florida Baja (Salón Comunal) y el sábado 28 en el Centro Comercial Jardín en Ciudad Verde, donde se realizará la clausura desde las 3:00 p.m.

Televisión

Netflix paraliza a su audiencia con este thriller de 4 episodios para ver esta semana

Arcadia

Escuela Arrecife, donde niños de Isla Fuerte preservan la memoria de su territorio, pide su apoyo

Televisión

Guía de estrenos en Netflix para hoy, lunes 2 de marzo: de la miniserie más picante a la película de acción que arrasa en el top 10

Arcadia

El trabajo de Esteban Vega La-Rotta habla desde sus imágenes inolvidables

Cine

‘Scream 7’ arrasa en taquilla: se revela la millonaria cifra que ha generado desde su estreno

Televisión

La película de Netflix que es tendencia y de la que todo el mundo está hablando este domingo 1 de marzo

Cine

Steven Spielberg arrasa en Netflix: el tráiler de su nueva miniserie ya supera las 10 millones de visitas y llega en marzo

Vehículos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Nación

Mientras transportadores de Soacha protestaban por las extorsiones, la banda de Satanás asesinaba un calibrador

Bogotá

En video|Incendio en fabrica de colchones en Soacha: las pérdidas fueron millonarias

Soacha se viste de tradición con el XI Encuentro Internacional de las Artes Populares. Foto: EIAP / A.P.I.
La inauguración se realizará el viernes 20 de marzo desde las 7:00 p.m. en el barrio Ricaurte con una varieté artística e intercultural. Foto: EIAP / A.P.I.

El evento también incluye una agenda formativa con talleres de circo (24 de marzo en Fundación ITEMCA), danza ecuatoriana (Compensar CC Mi Plaza) y teatro infantil (27 de marzo en CDI Torrentes), dirigidos por maestros internacionales. El jueves 26 de marzo se desarrollará el Congreso de Arte y Cultura Viva Popular en UniMinuto Soacha a las 10:00 a.m., espacio de reflexión con artistas y gestores de Ecuador, México y Colombia.

Como parte de su apuesta por la inclusión y la diversidad, el viernes 27 de marzo se realizará la VI Varieté de Arte Inclusivo en el Bar Disco Play desde las 8:00 p.m., integrando expresiones escénicas diversas dentro del marco del encuentro.

Soacha se viste de tradición con el XI Encuentro Internacional de las Artes Populares. Foto: EIAP / A.P.I.
Como parte de su apuesta por la inclusión y la diversidad, el viernes 27 de marzo se realizará la VI Varieté de Arte Inclusivo en el Bar Disco Play. Foto: EIAP / A.P.I.
‘Acoplamientos’ de Edelmira Boller: 50 años de creación de la notable artista en la Galería Santa Fe

El evento es organizado por la Fundación Cultural Liderarte y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, la Cámara de Comercio de Soacha, Compensar, Uniminuto Soacha, el Centro Comercial Jardín, entre otras entidades privadas que reafirman su compromiso con el fortalecimiento del arte comunitario en el territorio.

Soacha se viste de tradición con el XI Encuentro Internacional de las Artes Populares. Foto: EIAP / A.P.I.
Afiche oficial del XI Encuentro Internacional de las Artes Populares Foto: EIAP / A.P.I.

Más de Arcadia

Colateral, miniserie en Netflix

Netflix paraliza a su audiencia con este thriller de 4 episodios para ver esta semana

Más de 60 niñas, niños y jóvenes de Isla Fuerte preservan la memoria de su territorio a través del arte en la Escuela Arrecife. Foto: FESCILA

Escuela Arrecife, donde niños de Isla Fuerte preservan la memoria de su territorio, pide su apoyo

Estrenos en Netflix para este lunes 2 de marzo de 2026

Guía de estrenos en Netflix para hoy, lunes 2 de marzo: de la miniserie más picante a la película de acción que arrasa en el top 10

Las fotografías icónicas se hacen eternas congelando el tiempo, el lugar e incluso dando algo de sonido. Foto: Esteban Vega La-Rotta

El trabajo de Esteban Vega La-Rotta habla desde sus imágenes inolvidables

Scream 7

‘Scream 7’ arrasa en taquilla: se revela la millonaria cifra que ha generado desde su estreno

La película Firebreak lidera el ranking mundial de Netflix este 1 de marzo, convirtiéndose en tendencia global gracias al boca a boca digital y la reacción positiva de los espectadores en redes sociales.

La película de Netflix que es tendencia y de la que todo el mundo está hablando este domingo 1 de marzo

Steven Spielberg y Netflix: la nueva miniserie sobre dinosaurios que ya es un fenómeno antes de su estreno

Steven Spielberg arrasa en Netflix: el tráiler de su nueva miniserie ya supera las 10 millones de visitas y llega en marzo

El Museo Botero y el Museo del Oro abren sus puertas con entrada gratuita, ofreciendo a bogotanos y visitantes un domingo lleno de arte e historia.

Bogotá recibe marzo con cine y museos gratis: la agenda cultural para disfrutar sin gastar

Estas son las películas que se proyectarán en la Cinemateca de Bogotá.

Bogotá se viste de cine: así puede disfrutar de funciones gratuitas este sábado 28 de febrero en la ciudad

Noticias Destacadas