La Escuela Arrecife es una escuela comunitaria ubicada en Isla Fuerte donde niñas, niños y jóvenes aprenden a contar su territorio a través del arte. Desde 2018, funciona como un espacio permanente de creación en el que las infancias exploran la imagen, la música, el sonido y la naturaleza para narrar la vida en la isla y preservar su memoria.

Más de 60 niñas, niños y jóvenes de Isla Fuerte preservan la memoria de su territorio a través del arte en la Escuela Arrecife. Foto: FECSILA

“La historia no sucede, la hacemos”, Tom Morello, ex Rage Against the Machine, sobre su legado musical y social

Cada año, más de 60 niñas, niños y jóvenes participan de manera directa en los procesos de la escuela, cuyo impacto se amplía a cerca de 400 personas de la comunidad a través de muestras culturales, cineclubes y programas de radio comunitaria. Además, alrededor de 40 madres, abuelas y cuidadoras hacen parte activa de estos procesos, acompañando los talleres y fortaleciendo los vínculos intergeneracionales que sostienen la vida cultural de la isla.

De acuerdo con Juan David Mejía, coordinador general de la Escuela Arrecife: “En los últimos años, Isla Fuerte ha cambiado rápidamente con el crecimiento del turismo, y eso impacta la forma en que las niñas y los niños se relacionan con su territorio. Espacios como estos son fundamentales para que puedan mantener vivas sus raíces, fortalecer su identidad y seguir reconociendo la isla como parte de quienes son”.

La Escuela Arrecife enfrenta retos importantes para sostener sus actividades de manera continua. Foto: FECSILA

Sergio Blanco, gran invitado al FIAV, habla con Arcadia de ‘Tierra’: “En el teatro, dos y dos son seis”

Actualmente, la Escuela Arrecife enfrenta retos importantes para sostener sus actividades de manera continua, ya que como proyecto comunitario su funcionamiento depende en gran parte de apoyos temporales y de la autogestión, lo que limita la posibilidad de contar con un equipo estable y de garantizar condiciones constantes para los procesos con niñas y niños.

A esta dificultad se suma la inestabilidad en el acceso a la electricidad en Isla Fuerte, donde el servicio solo está disponible durante algunas horas de la noche y no todos los hogares cuentan con energía permanente, una situación que afecta directamente el desarrollo de talleres y actividades creativas que requieren luz, equipos y continuidad. Mantener un espacio como la Escuela Arrecife en este contexto supone un esfuerzo adicional y refuerza la necesidad de fortalecer el proyecto para asegurar condiciones dignas y sostenidas para las infancias de la isla.

El proyecto comunitario impacta a 400 personas y vincula a 40 madres y abuelas. Foto: FECSILA

Con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de la Escuela Arrecife y garantizar la continuidad de sus procesos comunitarios, la iniciativa impulsa la campaña de crowdfunding Un Arrecife para las Infancias, Escuela de artes y biodiversidad en Isla Fuerte, orientada a recaudar 100 millones de pesos a través de aportes económicos y en especie. La campaña estará disponible hasta 31 de marzo de 2026 y busca asegurar las condiciones necesarias para que la escuela pueda seguir funcionando como un espacio permanente de creación, cuidado y encuentro para la infancia y las familias de Isla Fuerte.

Los recursos recaudados permitirán conformar un equipo base de cuatro personas dedicadas de manera estable a la coordinación y realización de los talleres, garantizar refrigerios y alimentación para las niñas y los niños durante las jornadas de formación, realizar mejoras en la infraestructura de la sede ubicada en el barrio 20 de Julio y adquirir un sistema de energía solar. Con ello, la Escuela Arrecife busca fortalecer su capacidad operativa y ampliar el impacto de sus procesos culturales y comunitarios en la isla.

“Esta inversión cambiaría el día a día de la escuela, porque nos permitiría acompañar a los niños de forma continua, garantizar condiciones básicas como alimentación y energía, y sostener procesos que hoy son clave para la vida cultural de la isla”, añadió Mejía.

La Escuela Arrecife continúa fortaleciendo un proyecto comunitario que pone en el centro la construcción de identidad, memoria y sentido de pertenencia con el territorio. Foto: FECSILA

‘Acoplamientos’ de Edelmira Boller: 50 años de creación de la notable artista en la Galería Santa Fe

La Escuela Arrecife continúa fortaleciendo un proyecto comunitario que pone en el centro la construcción de identidad, memoria y sentido de pertenencia con el territorio, permitiendo que las niñas y los niños de Isla Fuerte crezcan reconociendo su historia, su cultura y su relación con la isla como parte fundamental de quienes son.

*Puede donar en este enlace.