La Galería Santa Fe, en alianza con Galería Salón Comunal, presenta Acoplamientos, de Edelmira Boller, una exposición retrospectiva que recorre más de cincuenta años de la producción creativa de la escultora y dibujante colombiana Edelmira Boller (Bogotá, 1936).

La muestra, que estará abierta al público del 19 de febrero al 26 de abril de 2026, reúne cerca de 300 obras que dan cuenta de una práctica sostenida en torno a la relación entre cuerpo, espacio, juego y materia, a partir de la abstracción geométrica y la exploración del reuso de desechos industriales.

Desde los años setenta, Edelmira Boller ha construido una obra que combina escultura, relieve, objetos utilitarios y proyectos para el espacio público. En 1984 incorporó el desecho industrial como material poético, convirtiendo restos de máquinas en desuso en estructuras que redefinen la relación entre cuerpo y espacio. Su trabajo, entre lo contemplativo y lo funcional, se enmarca en la tradición geométrica de la escultura colombiana, de la que hicieron parte Eduardo Ramírez Villamizar y Édgar Negret. A la escultura se suman el dibujo y, en ocasiones, la pintura, siempre con un marcado sentido de juego, experimentación y sensibilidad espacial.

'Entrada al purgatorio', de Edelmira Boller. La artista ha consolidado su lugar dentro de una tradición escultórica marcada por la exploración geométrica y el uso del metal. Foto: Jorge González / cortesía Galería Santa Fe

“Para mí, la chatarra es un símbolo muy colombiano. Muestra la pobreza. El metal oxidado tiene un lenguaje muy propio, es el que más muestra el paso del tiempo. Yo me inclinó mucho por el juego, o sea, me siento jugando cuando estoy trabajando, entonces, parece que eso se refleja en la obra”, comenta la artista.

El regreso de Edelmira Boller a la Galería Santa Fe —la misma institución que en 1984 presentó su exposición Esculturas— permite revisar su trayectoria en el contexto del arte contemporáneo colombiano, donde muchas mujeres artistas desarrollaron proyectos con visibilidad limitada. “Hay un movimiento que debería haber sido igual para hombres y mujeres, pero creo que en todas las situaciones de la vida ha sido así”, agregó Boller.

A sus casi 90 años, la artista continúa produciendo obra y desarrollando su práctica artística.

Acoplamientos: una exposición que reúne 50 años de creación artística de Edelmira Boller Foto: cortesía Galería Santa Fe / A.P.I.

El proyecto hace parte de la franja de programación de la Galería Santa Fe, desarrollado en alianza con actores públicos y privados como plataforma para la circulación de propuestas artísticas de particular relevancia para enriquecer los debates actuales sobre prácticas artísticas modernas y contemporáneas. En el marco de esta franja se han presentado iniciativas como el 45 Salón Nacional de Artistas, en alianza con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en 2019, y Artecámara, que en 2021 hizo parte de las exposiciones realizadas en el contexto de la Semana ARTBO.

Muestra de largo aliento y varias expresiones

La inauguración de Acoplamientos, de Edelmira Boller, será el 19 de febrero de 2026, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., fecha en la que también se lanzará el libro monográfico de la artista, realizado junto al curador Bernardo Montoya.

La exposición contará con una programación pública que acompaña el recorrido por la muestra: una visita guiada (21 de febrero); en los talleres Archivos que cuentan (24 de febrero, 10 y 24 de marzo y 7 de abril), el público se podrá acercar a la trayectoria de la artista a través de archivos físicos y digitales; en el conversatorio Rupturas y reinvenciones (13 de marzo) con las investigadoras en historia del arte Daniela Cifuentes, Ana María Franco, Isabel Cristina Díaz Moreno y Paula Matiz, podrán reflexionar sobre las voces femeninas en la historia del arte colombiano; y en la visita multisensorial (29 de marzo) con interpretación en Lengua de Señas Colombiana, apta para personas con o sin discapacidad visual y auditiva.

Durante ARTBO Fin de Semana (18 y 19 de abril) se presentará la revista Loutek Magacín y se realizará un conversatorio con Bernardo Montoya, sobre la exposición y el libro Acoplamientos. Entre el 21 y el 24 de abril, el Laboratorio de Acoplamientos invitará a estudiantes a explorar la creatividad con materiales reciclables, experimentando con ensamblajes y combinaciones de objetos para generar nuevas formas. Las piezas resultantes se integrarán en el taller de animación Máquinas ocultas en movimiento (26 de abril), en el que las y los participantes podrán dar vida a estas creaciones a través de técnicas de animación cuadro a cuadro, explorando las formas en las que un objeto estático puede transformarse en movimiento y narrar pequeñas historias visuales.

La artista

Edelmira Boller (Bogotá, 1936) es una artista colombiana. Su formación artística se desarrolló en la década de 1970 en la Escuela Taller de David Manzur, en Bogotá. En 1979 realizó su primera exposición individual en la Galería Belarca, hecho que marcó su inserción en el circuito profesional del arte. A partir de entonces participó de manera constante y reconocida en diversos Salones Nacionales de Artistas y Salones Regionales.

El regreso de Edelmira Boller a la Galería Santa Fe —la misma institución que en 1984 acogió su exposición Esculturas— no es solo un hito de trayectoria: es un gesto que abre una pregunta urgente sobre cómo se reconoce, se estudia y se narra la contribución de las artistas en Colombia. Foto: Óscar Monsalve / cortesía Galería Santa Fe

En 1980 recibió una mención de honor en el III Salón Regional de Artes Visuales de Tunja y, posteriormente, en 1989, fue distinguida con una mención de honor en el XXXII Salón Anual de Artistas Colombianos.

Durante la década de 1990, su obra alcanzó proyección internacional. En enero de 1997 participó en la exposición colectiva Die Sprache des Eisens en el Museo Galería de la Ciudad de Sindelfingen, Alemania, donde presentó un montaje que evidenció su interés por la materialidad del hierro y la memoria industrial.

Al año siguiente, en 1998, la Imprenta Nacional de Colombia le comisionó la realización del relieve Hojas del pensamiento, una obra de gran formato instalada en la fachada. Esta pieza, construida a partir de fragmentos de antiguas máquinas de linotipo, articula una reflexión sobre el tiempo, la técnica y la historia de los procesos editoriales, fusionando la estética industrial con una evocación nostálgica del pasado mecánico.

Ese mismo año, en octubre de 1998, integró la exposición colectiva Colombianos en el hierro, presentada en el Centro Venezolano de Cultura en Bogotá, junto a artistas como Feliza Bursztyn, Clemencia Echeverri, Édgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Carlos Rojas, Bernardo Salcedo y Hugo Zapata, entre otros.

A lo largo de su carrera, Boller ha compartido espacios expositivos con figuras centrales del arte colombiano contemporáneo, consolidando su lugar dentro de una tradición escultórica marcada por la exploración geométrica y el uso del metal.

Desde 2020, Edelmira trabaja con la Galería Salón Comunal, con la cual ha realizado tres exposiciones individuales y participado en numerosas muestras colectivas. Ha participado varias veces en Semana ARTBO y ARTBO Fin de Semana. Actualmente, vive en Bogotá.