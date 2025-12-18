Arte

Angélica Teuta gana el XIII Premio Luis Caballero por ‘Arquitectura emocional: Cobijos & Moradas’: ¿de qué trata?

El jurado describió la propuesta de la experimentada artista, que se enfoca en los contextos colaborativos y comunitarios, como “valiosa, sólida y robusta por su carácter inter-transdisciplinar”. Esta articula saberes ancestrales, saberes del arte, la arquitectura, el diseño, las emociones, las afecciones y más...