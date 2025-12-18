Arte

Angélica Teuta gana el XIII Premio Luis Caballero por ‘Arquitectura emocional: Cobijos & Moradas’: ¿de qué trata?

El jurado describió la propuesta de la experimentada artista, que se enfoca en los contextos colaborativos y comunitarios, como “valiosa, sólida y robusta por su carácter inter-transdisciplinar”. Esta articula saberes ancestrales, saberes del arte, la arquitectura, el diseño, las emociones, las afecciones y más...

Redacción Arcadia
18 de diciembre de 2025, 5:14 p. m.
En su exposición 'Arquitectura Emocional', Angélica Teuta estableció espacios de armonización. Aquí, uno liderado por un sabedor muisca.
En su exposición 'Arquitectura Emocional', Angélica Teuta estableció espacios de armonización. Aquí, uno liderado por un sabedor muisca.
Noticias Destacadas