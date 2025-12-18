Cine
‘O Agente Secreto’ de Brasil y ‘Belén’ de Argentina en la lista corta del Óscar; ‘Un Poeta’, por fuera
De las dos, la genial producción del brasilero Kleber Mendonça Filho tiene más chances de ser nominada, pero la película de la argentina Dolores Fonzi también merece toda la atención que reciba.
18 de diciembre de 2025, 2:30 p. m.
'Belén’ y ‘O Agente Secreto’, en la lista corta del premio Óscar. Foto: Montaje Arcadia / Fotos: CineplexMUBI/AmazonMGMStudios
