La distribuidora global, plataforma de streaming y productora Mubi, junto a Cineplex, presentaron el póster oficial y el tráiler de Sentimental Value, la nueva película del gran Joachim Trier, director nominado al Óscar por La Peor Persona del Mundo (que también comandó Oslo, 31 de agosto). Y anunciaron que la película llegará a salas de cine en Colombia, el 25 de diciembre de 2025.

Luego de su exitoso paso por el Festival de Cannes 2025, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado, y de ser seleccionada como la candidata oficial de Noruega a los Premios Óscar 2026, la película continúa generando expectativa entre el público y la crítica internacional. Lo merece, es preciosa, es profunda, es magistral.

La película está protagonizada por la nominada al BAFTA, Renate Reinsve; el nominado al BAFTA y Globo de Oro, Stellan Skarsgård; la nominada al Globo de Oro y EMMY, Elle Fanning; la revelación Inga Ibsdotter Lilleaas y Anders Danielsen Lie. Valor Sentimental (Sentimental Value) está dirigida y coescrita por Joachim Trier, junto con su colaborador habitual y nominado al Óscar Eskil Vogt.

Llegará a salas de cine en Colombia, Ecuador, Perú y Centro América el 25 de diciembre de 2025. | Foto: cortesía Mubi/Cineplex

En Valor Sentimental, Nora (Renate Reinsve), una reconocida actriz de teatro, se reencuentra con su padre Gustav Borg (Stellan Skarsgård), un célebre director de cine que está preparando su regreso con una película inspirada en sus vivencias familiares. Al rechazar el papel principal, Nora abre paso a que Rachel Kemp (Fanning), una joven actriz de Hollywood, tome el rol, lo que desata tensiones entre Nora, su hermana Agnes (Lilleaas) y Gustav, quienes deberán enfrentar los ecos de su historia compartida.

Después de haberla vivido en el BIFF 11, podemos decir, con conocimiento de causa, que no hay rol pequeño en esta obra cinematográfica. Todo el reparto se hace esencial en una construcción completa, sentida y profunda sobre legados familiares, espacios, duelos, atravesado por el rol del arte, del teatro y del cine.

Hogar, casa, arte y familia

A lo largo de más de dos horas que no se sienten (133 minutos), la película de Trier nos habla de una casa, de una familia fragmentada y del camino de vuelta a una reconexión que parece imposible. En esta familia, el padre es director de cine, pero se fue de la casa familiar, a vivir y trabajar en Suecia; y la madre, psicóloga, se quedó con las dos hijas en Noruega…

A esas hermanas las conocemos adultas. Nora, una actriz de teatro exitosa pero quebrada emocionalmente, y su hermana Agnes, una historiadora, esposa y madre de un pequeño.

Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas son hermanas en 'Sentimental Value', de Joachim Trier. | Foto: Kasper Tuxen Andersen

Stellan Skarsgård interpreta a un director de cine y Elle Fanning a una famosa actriz. | Foto: Kasper Tuxen Andersen

Y es cuando su madre fallece que se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, reconocido director de cine que siente el paso del tiempo, y por eso planea un último envión con un guion basado en su familia. Lo quiere filmar en la casa donde hasta hace poco vivió su exesposa. No solo porque le pertenece legalmente, también porque ha sido de su familia por décadas… en ella vivió y murió su propia madre. Y desde ese ángulo, la historia mira también hacia atrás, a las razones que le costaron la vida a esa mujer, traumas profundos que siempre calló.

El nivel de actuación es vasto, de Renate Reinsve, de Stellan Skarsgård, de Elle Fanning, y hay dosis del legendario Jesper Christiensen, que tiene una escena a su altura. Emociona que el personaje de Inga Ibsdotter se haga crucial. La hermana menor, la tímida madre del niño que sigue con ese legado familiar, la investigadora que descubre los dolores de su abuela y sí lee el guion de su padre, la que no es artista, si bien de niña salió en una película dirigida por él…

La casa es otro personaje en 'Sentimental Value'. | Foto: Kasper Tuxen Andersen

Esta es la segunda ocasión que Mubi trabaja con Trier, al también haber distribuido su anterior película, The Worst Person in the World. Esta cinta, que puede ver hoy en Colombia por medio de Prime Video, recibió dos nominaciones al Óscar, a Película Internacional y Guion Original, dos nominaciones en los Premios BAFTA por Actriz Principal para Renate Reinsve y por película de habla no inglesa, entre otras.

No cabe duda de que por esta nueva cinta recibirá unas cuantas nominaciones más a los premios más prestigiosos y, posiblemente, ganará varios.