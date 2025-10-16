Aún no está claro cuándo se estrenará en Colombia, y averiguamos que puede llegar a cines para la navidad (y unas semanas después a Mubi, que adquirió sus derechos para la región), pero si hay algo claro es que desde ya deben ponerla en su radar. Sentimental Value, la sexta película del noruego Joachim Trier, es una joya con todas las letras. Tuvimos la oportunidad de verla en el marco del BIFF 11, que cerró como empezó, por lo alto.

La película tuvo su première mundial en competencia dentro del marco del 78° Festival de Cine de Cannes, donde mereció una extensa ronda de aplausos y el Cannes Grand Prix.

Las tensiones padre-hija se exploran a fondo en 'Sentimental Value'. | Foto: Kasper Tuxen Andersen

En Bogotá, afortunadamente, se la pudo ver en pantalla grande gracias a la curaduría demente del 11 Bogotá International Film Festival, que también presentó obras recientes de Carla Simón, Julia Ducurnau, Jafar Panahi, Kleber Mendonça Filho y muchísimo más.

Reparto esencial

Dirigida por Trier y co-escrita con su colaborador habitual Eskil Vogt, Sentimental Value es protagonizada por Renate Reinsve (The Worst Person in the World), Stellan Skarsgård (Dune, Andor), Inga Ibsdotter Lilleaas (A Beautiful Life) y Elle Fanning (A Complete Unknown, The Great).

Podemos decir, con conocimiento de causa, que no hay rol pequeño en esta preciosa obra cinematográfica. Todo el reparto se hace esencial en una construcción completa, sentida y profunda sobre legados familiares, espacios, duelos, atravesado por el rol del arte, del teatro y del cine.

Renate Reinsve y Stellan Skarsgård son padre e hija en 'Sentimental Value'. | Foto: Kasper Tuxen Andersen

Lazos de familia, espacio y arte

A lo largo de más de dos horas que no se sienten (133 minutos), la película de Trier nos habla de una casa, de una familia fragmentada, y del camino de vuelta a una reconexión que parece imposible. En esta familia, el padre es director de cine, pero se fue de la casa familiar, a vivir y trabajar en Suecia; y la madre, psicóloga, se quedó con las dos hijas en Noruega...

A esas hermanas conocemos adultas. Reinsve interpreta a Nora, una actriz de teatro exitosa pero quebrada emocionalmente, e Inga Ibsdotter Lilleaas interpreta a su hermana Agnes, una historiadora, esposa y madre de un pequeño.

La casa es otro personaje en 'Sentimental Value'. | Foto: Kasper Tuxen Andersen

Y es cuando su madre fallece que se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg (Skarsgård), un reconocido director de cine que ya siente el paso del tiempo, y por eso planea un último envión con un guion basado en su familia.

Lo quiere filmar, además, en la casa donde hasta hace poco vivió su exesposa. No solo porque le pertenece legalmente, también porque ha sido de su familia por décadas... en ella vivió y murió su propia madre. Y desde ese ángulo, la historia mira también hacia atrás, a las razones que le costaron la vida a esa mujer, traumas profundos que siempre calló.

Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas son hermanas, y se necesitan. | Foto: Kasper Tuxen Andersen

En su regreso a Noruega, Gustav le ofrece a Nora el papel principal de su película, pero ella lo rechaza tajantemente, sin leerlo siquiera. Aún no le perdona la distancia que marcó hasta ese punto de sus vidas.

Dolido, sabiendo que será su último proyecto, el director sigue adelante, y ofrece el rol a Rachel Kemp (Elle Fanning, siempre fantástica), una joven estrella de Hollywood que lo admira y con quien pega una afinidad que refresca, pues es artística, no romántica. En medio del proceso de hacer cine tan personal en un lugar donde el duelo aún se siente, afloran tensas dinámicas entre Nora, Agnes y Gustav, quienes afrontan sus difíciles pasados y coyunturas. Kemp, por su parte, siente que algo no cuadra...

Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning en 'Sentimental Value'. Esta obra gratificante y profundamente conmovedora explora la hermandad, las relaciones padre-hija y el poder evocador de los recuerdos de la infancia. | Foto: Kasper Tuxen Andersen

El nivel de actuación es vasto, de Renate Reinsve, de Stellan Skarsgård, de Elle Fanning, y hay dosis del legendario Jesper Christiensen, que tiene una escena a su altura. Y emociona que el personaje de Inga Ibsdotter se haga crucial. La hermana menor, la tímida madre del niño que sigue con ese legado familiar, la investigadora que descubre los dolores de su abuela y si lee el guion de su padre, la que no es artista, si bien de niña salió en una película dirigida por él...

Esta es la segunda ocasión que Mubi trabaja con Trier, al también haber distribuido su anterior película, The Worst Person in the World. Esta cinta (que puede ver hoy en Colombia por medio de Prime Video) recibió dos nominaciones al Premio de la Academia a Película Internacional y Guion Original, dos nominaciones en los Premios BAFTA por Actriz Principal para Renate Reinsve y por Película de Habla No Inglesa, entre otras.

Nos arriesgamos a decir que Sentimental Value tiene potencial para ir más allá de las nominaciones, llevándose uno de los premios importantes, si bien competirá con obras cautivantes como Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson.

El camino de Trier

El director y guionista noruego Joachim Trier ha ganado reconocimiento internacional y numerosos premios desde sus primeros largometrajes.

'Sentimental Value' es la sexta película de Joachim Trier. | Foto: Christian Belgaux