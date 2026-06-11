Ritvales vuelve a Medellín: el festival que trajo a Charlotte de Witte y Sara Landry prepara su edición 2026

Ritvales confirmó su regreso para el 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026 en Medellín, una edición que buscará consolidar el crecimiento de un festival que, durante más de una década, ha reunido a algunas de las figuras más importantes de la música electrónica mundial.

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El evento volverá a realizarse en el Parque Norte y espera reunir a más de 50.000 asistentes, una cifra que refleja el impacto que ha tenido el festival desde su creación en 2014. Lo que comenzó como una apuesta para los amantes de la electrónica terminó convirtiéndose en uno de los encuentros más relevantes del género en Latinoamérica.

Los nombres que construyeron la historia de Ritvales

Aunque la organización aún no ha revelado el line up oficial para 2026, sí recordó algunos de los artistas que han pasado por sus escenarios y que han ayudado a posicionar a Medellín como una parada obligatoria dentro de los circuitos internacionales.

Por Ritvales han pasado figuras de talla mundial como Charlotte de Witte, Jamie Jones, Above & Beyond, Adam Beyer, Adriatique, Kölsch, Jan Blomqvist, Deborah De Luca, Kevin de Vries, Mind Against, Patrick Mason y Lee Foss, entre muchos otros exponentes que hoy son referentes de la escena global.

La edición más reciente tampoco se quedó atrás. Nombres como Sara Landry, Indira Paganotto, Charlotte de Witte, Adriatique, Above & Beyond y Jamie Jones protagonizaron algunos de los espectáculos más comentados del festival, consolidando a Medellín como uno de los epicentros de la música electrónica en la región.

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La energía se baila

Para 2026, Ritvales llegará con el concepto ‘La energía se baila’, una propuesta creativa que busca destacar la conexión humana detrás de la música, en una época marcada por la automatización y la tecnología.

La organización también aseguró que esta nueva etapa fortalecerá su proceso de internacionalización y ampliará su presencia en mercados estratégicos de Latinoamérica y Estados Unidos, mientras continúa posicionando a Medellín dentro del mapa global de los grandes festivales electrónicos.

Con el regreso ya confirmado, ahora la expectativa está puesta en el anuncio del cartel oficial. Los seguidores del festival esperan conocer qué artistas encabezarán una edición que promete mantener el legado de nombres que han convertido a Ritvales en una de las marcas más importantes de la música electrónica en Colombia.