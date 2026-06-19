Si no fuera por la pandemia, ya hubieran pasado por aquí, y es cuestión de tiempo antes de que dejen en Colombia muestras de su virtud en vivo. Mientras tanto, en Protocol, su esperado tercer disco, el grupo francés Casablanca Drivers demuestra una admirable y pegajosa madurez exploratoria y un sonido que, en sus diez pistas, se proyecta en sintonía con lo que aman y lo que sienten musicalmente. Aquí dejan la imagen que quieren darle a un mundo que ya no puede mirar para otro lado al escucharlos. Desde su base en París, esto nos dijeron sus fundadores, Alexandre Diani y Nicolas Paoletti.

Röyksopp (Svein Berge y Torbjørn Brundtland) sobre su ‘Profound Mysteries I, II, III’

ARCADIA: Vienen de Córcega. ¿Todavía tiene un efecto en su música su lugar de origen?

ALEXANDRE DIANI: Influye en quiénes somos, pero no influye musicalmente. En nuestro carácter somos profundamente corsos; no nos rendimos y tenemos una garra típica de nuestra región.

ARCADIA: ¿Qué es Casablanca Drivers en 2026 y por dónde ha llevado su evolución?

A.D.: Bueno, hoy somos un trío que se divierte en su estudio y hace la música que le gustaría escuchar en diferentes momentos del día, principalmente en la noche (y en la madrugada). Empezamos como grupo de garage rock y también crecimos con la música y la ciudad que nos rodeaba, por lo que terminamos siendo un trío de electrónica.

NICOLAS PAOLETTI: Este es nuestro tercer disco, Protocol. Nos mantuvimos un poco en silencio durante algunos años después de Super Adventure Club, que salió en 2020. Estuvo el Covid, así que nos calmamos un poco porque queríamos volver más fuertes con el nuevo álbum, Tabloid, que salió el año pasado. Esperamos algunos años y ahora, con Protocol, nos sentimos muy en sintonía con lo que amamos, lo que sentimos musicalmente y la imagen que queremos darle al mundo. Así que estamos listos.

Nicolas Paoletti y Alexandre Diani sumaron a David Asso’olo a su aventura musical, y con la producción de Nit, en el estudio, entre todos forjaron esta joya de disco. Foto: ZK / Arts & Crafts MX

ARCADIA: Ya han compartido Protocol con el mundo. ¿Alguna reacción al trabajo los ha sorprendido?

N.P.: El hecho de que interese más a una prensa mundial y a profesionales de la música de todo tipo en el mundo nos hace felices. Nos demuestra que no hacemos esto en vano. La globalidad del interés general que hay en este momento sobre el proyecto nos halaga y nos hace bien.

ARCADIA: ¿Hay algo en la metodología que hayan cambiado y que haga a Protocol diferente?

N.P.: Para empezar, cambiamos de productor. En los dos álbumes anteriores trabajábamos con Max Baby, un superproductor que seguramente pronto será conocido a nivel mundial (lo espero por él). Y esta vez trabajamos con Nit, que tiene un enfoque mucho más electrónico de la música, con otras influencias, y trabajamos en el estudio con él.

A.D.: Antes llegábamos al estudio con maquetas bastante hechas, pero en este caso improvisamos mucho en el estudio con Nit, con la banda y con un amigo nuestro que se llama Yannick Ristorcelli. Pasamos el rato, improvisamos, lanzamos loops y encontramos melodías. Hubo mucha construcción en la acción en este álbum.

N.P.: Se hizo entre varios. Es verdad que solíamos llegar, como decía Alexandre, con pequeñas maquetas que habíamos hecho él y yo, y las presentábamos al productor. Esta vez no fue así. Trabajamos juntos en la misma pieza, y creo que por eso es un álbum más rico musicalmente que los anteriores.

"Pensábamos en el proceso en vivo cuando grabábamos las canciones. Intentamos ser minimalistas en este enfoque para ser directos en el escenario", explican. Foto: ZK / Arts & Crafts MX

ARCADIA: Se sienten muchas influencias, pero a través de su propia lente. Desde la primera canción, Lazy, vienen a la mente Happy Mondays y luego aires de Hot Chip o de LCD Soundsystem. ¿Qué tan natural es para ustedes simplemente tocar su música y dejar salir estas influencias sin miedo?

N.P.: No tenemos miedo porque eso es lo que somos, nuestras muchas influencias. No queremos hacer copypaste de ellas, pero no tenemos miedo en absoluto de que fluyan.

A.D.: El equipo que tenemos en el estudio, como los sintetizadores y las cajas de ritmos, son máquinas muy icónicas que han sido utilizadas por bandas como las que mencionabas, Hot Chip o LCD Soundsystem. Así que tenemos mucho de ese sonido que ellas proyectan, y ni siquiera hay que pensar en sonar o no como ellas; sucede. Pero usamos esos instrumentos y melodías de manera muy personal para completar el trabajo, y así nos resulta natural. Ya no cuestionamos esa, nuestra manera de hacer las cosas.

'Protocol' es el tercer LP de Casablanca Drivers, y consta de diez pistas. Foto: ZK / Arts & Crafts MX

Baby Volcano en Egua: la joya del BIME 2025 entregó un estallido sónico femenino

ARCADIA: ¿Cómo se traducirá esta música al show en vivo? ¿Los hace reorganizarse en el escenario o cómo se verá?

N.P.: No tanto, porque pensábamos en el proceso en vivo cuando grabábamos las canciones. Intentamos ser minimalistas en este enfoque para ser directos en el escenario. Tocar en vivo es increíble porque suena tal como lo grabamos...

A.D.: ... Pero también estamos trabajando para aportar algo un poco más rock and roll y crudo, porque estas canciones están muy bien mezcladas, producidas y masterizadas, aunque no queremos sonar demasiado limpios en vivo. Hemos logrado hacer eso y creo que estamos bastante contentos con el show en vivo que tenemos hoy. Por supuesto, intentamos mejorarlo todo el tiempo, pero tratamos de darle este enfoque crudo a la música en vivo que solíamos tener cuando teníamos un baterista.

N.P.: Es el lado punk de la electrónica. Todavía tenemos guitarra.

ARCADIA: Visitaron México. ¿Cómo les fue y tocaron todo este disco?

N.P.: Tocamos el 80 por ciento del álbum, todo menos un par de canciones, que quizá integremos pronto y lo toquemos todo. México fue increíble porque tuvimos la oportunidad de abrir para Rey Pila, una banda que solíamos escuchar en el pasado, así que fue un momento de cerrar el círculo para nosotros. Y acabamos de regresar de una gira por Nueva York. Ahora tenemos la oportunidad de tocar por todo el mundo y eso es lo que queremos hacer con este álbum. Y sí, ¡los tenemos en mente en Colombia!

ARCADIA: “Cube” es una gran canción de este nuevo trabajo, y queríamos preguntar sobre su concepción y hechura...

A.D.: “Cube” es una canción “cúbica” porque queríamos tener solo una frase repitiéndose todo el tiempo, algo simple, y nos divertimos mucho haciéndola. Teníamos ese ritmo de 4/4 todo el tiempo y de repente la voz simplemente surgió en el estudio. Estábamos muy contentos de finalmente poder gritar algo, porque no siempre tienes la oportunidad de gritar, no es lo que hacemos, pero a veces necesitas hacerlo.

N.P.: Y es curioso porque fue la última canción que hicimos, y no estábamos seguros de meterla al álbum. Pero, una vez que se mezcló, dijimos: “Tiene que ir”. ¡Y acabamos de grabarle un video musical en Nueva York! Es una de nuestras favoritas...

A.D.: Entre más la tocamos en vivo, más nos gusta... en vivo es de las que más explota.

El video en cuestión...

ARCADIA: Sabemos que han trabajado con Alexandre Courtès, quien ha sumado artes a Phoenix, Casius, U2, Jamiroquai. ¿Sigue esa colaboración en video?

N.P.: Alexandre Courtès hizo el arte de las canciones y del disco, pero no dirigió video clip. En los videos trabajamos con directores como Spike Gonzo, Emma Bergman y otros amigos. Alexandre no hizo videos esta vez pero quizá haga uno en el futuro...

ARCADIA: ¿Qué tan controladores son al hacer estos videos? ¿Le dan el poder a sus directores o están muy encima del proceso?

A.D.: Les damos el poder, pero nos encanta hablar sobre las ideas con ellos. Siempre empezamos haciendo una lluvia de ideas con las personas con las que vamos a trabajar, y nos encanta ese proceso. Antes solíamos hacer nuestros propios videos, con un enfoque punk. Nos encanta hacer imágenes y, no diría controlar, porque todos los directores son libres, pero sí tener control sobre el significado de lo que vamos a mostrar. Nos encanta pensar en ello porque es parte de la canción y porque nos encantan las ideas.

ARCADIA: Hablando de cine, ¿pueden compartir un par de películas que recomienden? Sé que es difícil porque hay muchas.

A.D.: Estoy tratando de pensarlo... me gustan todas las películas de los años setenta. Dog Day Afternoon (Tarde de perros) es genial. Podrías poner algunas canciones de Protocol sobre Dog Day Afternoon, ¡hacer una proyección y decirle al director que cambie la música!

ARCADIA: Viven la era de TikTok, Spotify y cortos lapsos de atención, pero, a la vez, pueden ser escuchados en todo el mundo. ¿Cómo se siente desde ser un artista del siglo XXI?

N.P.: No es fácil. Como dices, hay mucho TikTok y a veces nos sentimos abrumados con todo este contenido; es difícil ser músico actualmente. Pero en Francia tenemos una pequeña ayuda del Gobierno todos los meses, así que no es tan difícil como puede ser en Colombia, México, Reino Unido o Estados Unidos. La situación en el mundo está muy jodida.

A.D.: Tienes que encontrar el sentido en otra parte, todo el tiempo. Es difícil encontrar sentido en esta situación, pero aún lo encuentras; de lo contrario, simplemente pararías.

N.P.: Pero es hermoso de cierta manera: hacemos música todos los días, es nuestra pasión. Nos despertamos por la mañana sintiéndonos bien.

ARCADIA: ¿Crean constantemente o se enfocan en las canciones presentes?

N.P.: Intentamos crear todos los días. No queremos hacer un álbum, tocarlo en vivo y recién después pensar en otro. Siempre estamos pensando en lo que viene, para estar preparados, porque la música es rápida y los algoritmos son desagradables.

ARCADIA: En el Festival de Cannes se habló de que hacer arte al margen de la política es algo ridículo. ¿Cómo ven el presente en términos de que la gente se una en torno a la cultura?

A.D.: Tratar con la cultura en general se está volviendo político. Esa es la única cosa que también quieren borrar, porque, cuando estás en la cultura, sabes cosas que otras personas no. Así que, ya sea que la consumas o la crees, la cultura es algo peligroso hoy en día para algunos dictadores y personas malvadas que quieren controlarlo todo. Así que sí, es algo político. Aunque las letras no siempre sean políticas, escribimos algunas cosas que consideramos políticas. Definitivamente, creemos que crear música hoy en día es político.

Phoenix habla con SEMANA: “Vivimos nuestro sueño de adolescentes”

ARCADIA: Provienen de un país que tiene actos gigantescos, como Daft Punk o Phoenix. ¿Se sienten parte de algo nacional en ese sentido o sienten que son algo totalmente propio?

A.D.: Es ambas cosas. Esos tipos fueron tan genios que hicieron esta música para decirles a otros franceses: “Chicos, nosotros lo logramos, así que, por favor, háganlo”.

Así que hoy en día se siente bien decir que también venimos de esta cultura; pero, como toda la música, es una mezcla, ¿verdad? Y es una mezcla de todas partes.

ARCADIA: ¿Hay algo más que sientan que Colombia debería saber sobre Casablanca Drivers?

N.P.: ¡Deben conocer Casablanca Drivers, porque, cuando vayamos, iremos con fuerza!

"Hoy, somos un trío que se divierte en su estudio y hace la música que le gustaría escuchar en diferentes momentos del día, principalmente en la noche (y en la madrugada)". Foto: ZK / Arts & Crafts MX

Casablanca Drivers en tres canciones

Nicolas Paoletti y Alexandre Diani: Primero, “Get Better”...

Luego, “No Mercy”.

Y la tercera que tienen que escuchar es de Protocol... “Plastic”.