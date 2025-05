Cuando escuché la música de Baby Volcano (BV), antes de su visita y su primer showcase en Bogotá, me atrapó de inmediato. Su arte y su sonido se hacen especiales, universales, en la intersección entre música electrónica, una música urbana no propiamente latina, pero con ecos, sin duda. Y a esta suma su performance expresiva y franca, que brota de una mujer joven de sangre eterna y un cuerpo que susurra y grita.

Su showcase de 38 minutos ofreció un viaje atmosférico, poderoso, religiosamente transgresor, femenino y libre. Su hechizo partió de la música, con canciones marcadas por ese piso musical fantástico (en el que la acompaña Léo Besso, que también integra el dueto Psycho Weazel ), con bajos atmosféricos que no sueltan y sirven como pista sónica a su entrega vocal y física. Baby V cautiva, inspira y libera. “Kill Tu Ego”, nos canta y nos exhorta. Y sus descarga vocal lanza en español, en francés, con algunas gotas de inglés. Así suena, de todas y ninguna parte.

“Atravesé el océano para verlos”, dijo la bebé volcán, con cierta razón, a modo de información y reclamo. En un momento, también pidió algo más de baile, con toda razón, a un público que por los primeros tramos del concierto trató de entender la clave . Y sucedió, canción a canción, que la gente se fue rindiendo a su magia, que derritió apatías. Fue evidente que BV no se guardaba nada, que lo daba todo, cargándonos en su espalda expresiva, elevándonos con una intención. En esta fría ciudad de muchas posibilidades, este no es un logro menor.

No vino gratis. BV lo buscó, lo trabajó, se lo ganó. Porque además de traer su enorme música, supo proyectarse, treparse en el escenario, para que la viera todo el lugar, de la primera fila hasta la última , y en el curso de su entrega no se limitó a ese espacio, ¡se apropió también de la barra! Se hizo dueña absoluta del lugar, que también supo intervenir por momentos con un místico humo blanco.

En últimas, Baby Volcano entregó en Egua, el 8 de mayo de 2025, en el marco del BIME, un concierto inolvidable, para ella, y para los presentes afortunados, en el que su cuerpo también fue un lienzo expresivo , en el que se despojó de ropas para trazar una cruz. De esta religión quiero más, y recomiendo no perdérsela en su inevitable y bienvenido regreso.

voz: cuerpo: lava: en sus palabras

La verdad, ¡no sé muy bien lo que pasó! Fue bastante divertido, un poco difícil, porque creo que es una propuesta, como dijiste, que viene de afuera; es algo que, capaz, suena nuevo, o no se ve tanto. Entonces veía a la gente bastante perdida en un principio, pero después se dejó llevar. Y bueno...

Claro. Yo tengo una relación muy física con la música. Antes de hacer música, yo vengo de la performance y de las artes escénicas, de la danza. Llegué a la música a través del cuerpo y, bueno, para mí es el mismo instrumento: la voz, el cuerpo. Hay cosas que la voz puede hacer y que el cuerpo no y viceversa...

SEMANA: Cuando te escuché antes de esta noche, me atraparon unos beats increíbles y tú voz, entrelazada con ellos, propulsándolos a un lugar muy especial. Hoy, afortunadamente, el sonido transmitió eso. Cuéntame del proceso de hacer estas canciones. ¿Vienen primero tu voz? ¿Vienen los beats , los dos? ¿Cómo se da esta música?

Yo no soy mucho de estar horas y horas en el estudio, sino que doy mucha reflexión al por qué necesito una canción, por qué la quiero hacer, cómo la quiero. Y por eso, cuando llego, ya lo sé todo.

¡Estaba fuera de fuera de aire todo el show! Me golpeó la altura. Justo estábamos caminando esos dos últimos días con la team y, bueno, yo estaba que me mareaba y decía, “No, no puedo creer, siento que tengo 80 años”.