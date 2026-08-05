Xavier Trudeau, el hijo mayor del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y de Sophie Grégoire, inició su carrera como cantante de R&B bajo el nombre artístico de Xav. Con apenas 18 años, el joven apuesta por construir una identidad propia en la industria musical, respaldado por su familia, pero decidido a no depender de su reconocido apellido.

Con apenas 18 años, Xavier James Trudeau decidió que su futuro no estaría en la política. El hijo mayor del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sorprendió al público al iniciar oficialmente su carrera artística bajo el nombre de Xav, una apuesta con la que busca abrirse espacio en la industria del R&B y el pop contemporáneo sin que el peso de uno de los apellidos más conocidos de la política canadiense defina su trayectoria.

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El joven, nacido el 18 de octubre de 2007, es fruto del matrimonio entre Justin Trudeau y la presentadora y conferencista Sophie Grégoire Trudeau. La pareja, que anunció su separación en 2023 tras 18 años de matrimonio, también es madre de Ella-Grace y Hadrien. A pesar de la exposición mediática que ha acompañado a la familia durante años, Xavier ha dejado claro que quiere construir una identidad artística propia.

Desde febrero de 2025 el artista ya había hecho su primer lanzamiento con el sencillo Til The Nights Done, una canción de R&B con influencias del hip hop que presentó bajo el nombre artístico Xav. La canción fue publicada a través del sello canadiense Pathway Music Group, con sede en Ottawa, después de varias semanas de expectativa generadas en sus redes sociales.

Sin embargo, el 3 de agosto de 2026 el artista confirmó el lanzamiento de su más reciente sencillo llamado Downtown. Musicalmente, Xav reconoce influencias de figuras como Drake, Don Toliver, The Weeknd y Justin Bieber, artistas que han marcado el sonido del R&B canadiense y norteamericano durante la última década.

Aunque inevitablemente su apellido despierta atención, Xav ha insistido en que su objetivo es ser reconocido por su trabajo y no por la carrera política de su padre o de su abuelo, Pierre Trudeau, quien también fue primer ministro de Canadá.

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En una entrevista concedida a la revista GQ, el artista explicó que sintió la presión de pertenecer a una familia con una larga tradición política, razón por la que decidió utilizar únicamente su nombre artístico. “Quería construir un nombre nuevo para mí y convertirme en mi propio hombre”, afirmó el cantante, quien aseguró que su propósito es impactar a las personas desde la música y no desde la política.

Lejos de mostrarse distante frente a esta nueva etapa de su hijo, Justin Trudeau ha expresado públicamente su apoyo. Cuando Xavier lanzó su primer sencillo, el entonces primer ministro compartió un video en redes sociales escuchando la canción y reaccionando con humor como cualquier padre orgulloso.

Ese respaldo familiar también ha sido reconocido por el propio Xav. En entrevistas recientes ha explicado que tanto su padre como su entorno cercano lo han animado a desarrollar su carrera artística. Incluso ha revelado que ha recibido consejos musicales de la cantante Katy Perry, pareja de Justin Trudeau desde 2025, quien ha escuchado algunas de sus canciones y le ha hecho recomendaciones sobre su trabajo creativo.

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Además de la música, Xavier ha comenzado a explorar el mundo del modelaje. Según contó a GQ, fue precisamente su creciente exposición como cantante la que abrió las puertas para participar en campañas de moda, un campo que considera complementario a su carrera artística y que le permite ampliar su presencia entre las nuevas generaciones.