Exejecutivo de Hollywood destapa las luchas de poder de la industria en un explosivo libro

La historia detrás de algunas de las grandes películas de Hollywood también está marcada por enfrentamientos entre sus protagonistas, disputas de poder y decisiones que desataron tensiones en los estudios.

Esos episodios forman parte de Chasing Hollywood: A Marketing Chief’s Lessons on Breaking Through, las memorias de Gerry Rich, un ejecutivo que trabajó durante décadas en la industria cinematográfica y estuvo detrás de campañas de películas como The Crying Game y varias entregas de James Bond.

El libro fue publicado por HarperCollins Leadership este 13 de octubre de 2026. Rich pasó por compañías como Paramount, Miramax, Columbia Pictures y MGM. Desde esa posición conoció de cerca a figuras del cine y a directivos de los estudios.

Entre los episodios que recoge su libro hay una confrontación entre Liam Neeson y Harvey Weinstein, una anécdota de la filmación de Jackass y una disputa interna en Paramount.

Liam Neeson contra Harvey Weinstein

Uno de los episodios más tensos que relata Rich ocurrió durante la posproducción de Ethan Frome, el drama de Miramax estrenado en 1993 y protagonizado por Liam Neeson y Patricia Arquette, bajo la dirección de John Madden.

Según el relato del ejecutivo, Weinstein modificó el montaje de la película sin informar a sus principales responsables. Cuando Neeson se enteró de que el productor había organizado una proyección privada para mostrar esa nueva versión, acudió al Tribeca Film Center, en Nueva York, para confrontarlo. El lugar pertenecía al actor Robert De Niro.

Rich asegura que quedó en medio de ambos hombres durante el enfrentamiento. Neeson le habría advertido a Weinstein que no siguiera adelante con aquella maniobra. El productor respondió que hacía lo que quería porque era millonario, por lo que el actor le recriminó que también tenía una considerable fortuna y no era la persona indicada para darle órdenes.

La discusión estuvo cerca de convertirse en una pelea física, aunque finalmente no hubo golpes. Rich intervino para ayudar a calmar la situación. De hecho, Weinstein reconoció entonces que los ánimos se habían alterado, aunque negó que fuera a agredir al actor.

La noche de Jackass

Otra de las historias involucra a Johnny Knoxville, Drew Barrymore y el director Spike Jonze durante la filmación de la primera película de Jackass.

Rich recuerda una salida por el Valle de San Fernando, en California, en la que también participó Van Toffler, entonces presidente de MTV. El grupo, que había bebido en exceso, terminó pintando con aerosol un pene gigante en una pared junto a una figura metálica de un caballo.

Knoxville habría añadido la firma de Toffler al grafiti, de modo que quedara identificado como uno de los responsables. Una situación que no fue ajena al ambiente desenfrenado que rodeó a parte del equipo durante la producción de la película, conocida por su humor provocador y sus bromas extremas.

Finalmente, una de las historias más duras para Rich ocurrió durante su etapa como jefe de mercadeo de Paramount, sintió que era víctima de una maniobra interna que terminó apartándolo de su posición. El ejecutivo describe un ambiente de intrigas y enfrentamientos por el poder, y asegura que percibió movimientos en su contra desde distintos niveles de la compañía.