La llegada del príncipe William a la corona británica está cada vez más cerca y se conoció que el heredero estaría impulsando una reforma en la monarquía para el momento en el que suceda a su padre, el rey Carlos III. La propuesta, revelada por el periodista especializado en realeza Tom Sykes, plantea que los títulos de príncipe y princesa, así como el tratamiento de alteza real (HRH), estén reservados exclusivamente para los integrantes de la familia que cumplan funciones oficiales al servicio de la Corona.

La iniciativa supondría una reorganización de la institución para establecer una diferencia más clara entre quienes trabajan para la monarquía y quienes llevan una vida independiente. Bajo ese criterio, el príncipe Harry, Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, podrían perder sus títulos reales cuando William llegue al trono.

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La propuesta no se limitaría a los duques de Sussex. También tendría consecuencias para los hijos menores de William y Kate, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Según el relato de Sykes, ambos podrían decidir, al llegar a la edad adulta, si desean asumir responsabilidades oficiales dentro de la institución o desarrollar sus propias carreras fuera de ella. En cambio, el futuro del príncipe George, primogénito de la pareja y segundo en la línea de sucesión, estaría ligado a su condición de heredero.

Títulos y privilegios vinculados al trabajo

La propuesta consistiría en que los miembros de la familia que representen oficialmente a la Corona conserven el tratamiento de alteza real y los títulos de príncipe o princesa. Esto implicaría participar en compromisos públicos, realizar visitas oficiales, cumplir labores diplomáticas y asumir actividades en representación del Gobierno y de la institución.

Una fuente cercana al príncipe William, citada por Sykes, explicó que quienes desempeñen esas funciones recibirían también una asignación económica, un salario y una residencia oficial. Por el contrario, los familiares que no trabajen para la Corona pasarían a vivir como ciudadanos particulares, sin acceso a esos beneficios ni a los privilegios asociados a sus títulos.

En el caso de Harry y Meghan, el cambio tendría un alcance particular. La pareja se apartó de sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020 y se trasladó a Estados Unidos. Desde entonces no utiliza públicamente el tratamiento de alteza real, aunque conserva sus títulos de duque y duquesa de Sussex.

Harry y William han permanecido distanciados desde la salida del menor hacia Estados Unidos. Foto: afp

La reforma planteada por William podría retirarles esos títulos y el tratamiento de alteza real. Sin embargo, esto no significa necesariamente que Harry y Meghan dejarían de ser duque y duquesa de Sussex: el plan descrito por Sykes se refiere a los títulos de príncipe y princesa y al tratamiento HRH, mientras que el ducado pertenece a otra categoría nobiliaria. Adicionalmente, se especuló sobre posibles cambios en el orden legal de sucesión. No obstante, la explicación del autor descarta por el momento esa idea.

Por ahora no existe una fecha anunciada para que el príncipe de Gales suceda a Carlos III, aunque versiones sobre una posible transición anticipada han aparecido en medios y comentarios de expertos en realeza, especialmente a raíz de las especulaciones sobre la salud del soberano y de las responsabilidades públicas de William que han aumentado. Eso sí, la posible abdicación de Carlos III depende de un largo proceso legal y la intervención del Parlamento.

Con el futuro ascenso como monarca de William, su hijo mayor, el príncipe George, pasará de forma automática a ocupar el primer lugar en la línea sucesoria y asumirá el ducado de Cornualles, mientras que sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, avanzarán al segundo y tercer puesto, respectivamente. Detrás de ellos se situará el príncipe Harry en el cuarto lugar, seguido de sus hijos Archie y Lilibet, manteniendo intacta la secuencia establecida por las leyes británicas de primogenitura absoluta.