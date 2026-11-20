Bruno Mars atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de Peter Hernández, a los 74 años. En un mensaje de despedida, además de expresar el dolor por su partida, destacó la influencia que tuvo en su vida y en su formación artística. “Siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo que respecta a la música”, señaló.

La última fotografía que Bruno Mars compartió junto a su padre muestra un abrazo en una habitación de hospital, acompañada de un texto en el que el cantante recordó que había podido despedirse de él una semana antes. “La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez”, escribió.

Peter Hernández, conocido también como ‘Pedrito’ y ‘Dr. Doo-Wop’, fue músico, percusionista, cantante y director de orquesta. Nació en Brooklyn, Nueva York, en una familia de raíces puertorriqueñas y judías, y creció rodeado de sonidos latinos, rock and roll y doo-wop. Su padre también era músico y dirigía una orquesta latina, por lo que desde niño estuvo en contacto con los escenarios y las presentaciones en vivo.

A los 25 años se trasladó a Hawái, donde desarrolló buena parte de su carrera y formó el grupo Love Notes, dedicado al doo-wop. La música también se convirtió en una actividad familiar: sus hijos participaron en las presentaciones que realizaba en Waikiki, y Mars comenzó a subir al escenario cuando apenas tenía dos años, imitando a Elvis Presley. Aquella faceta le valió el apodo de ‘Little Elvis’.

La última foto de Bruno Mars con su padre Peter Hernández. Foto: Instagram @Brunomars

La relación entre padre e hijo estuvo marcada por esa cercanía con la música. Hernández compartió su amor por la percusión con Mars desde muy pequeño; le enseñó a tocar los bongós y le permitió estar frecuentemente subido junto a él en los escenarios donde se presentaba. Años después, el intérprete de Die With A Smile reconoció que su ritmo se debía, en buena medida, a esas primeras lecciones.

La influencia de Peter sobre Mars también trascendió lo musical. Mars ha explicado que la gran parte de su imagen nació de observar a su padre desde pequeño: “Él es un músico profesional de la vieja escuela; de ahí vienen los anillos en el dedo meñique, los zapatos de charol, los trajes y el peinado tipo ‘pompadour’. Todo surge de haberlo observado”.

En octubre de 2026, durante una presentación de su gira The Romantic Tour en Los Ángeles, Mars se dirigió a su padre, quien estaba entre el público, y recordó que había sido él quien le mostró la música y enriqueció su vida con distintos géneros, entre ellos el doo-wop, el rock and roll, el R&B, el Motown y la música latina. También contó que, cuando era un niño, su padre vendió algunas de sus pertenencias en un mercado para conseguir dinero y, con lo que obtuvo, le compró una guitarra.

En su despedida, Mars también recordó el papel de Hernández en la crianza de sus seis hijos: el cantante, sus cuatro hermanas y su hermano. “A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré cada día hasta que nos volvamos a encontrar”, escribió. Al final de su mensaje hizo referencia a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, quien murió en 2013, y añadió: “Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba”.