La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi recibió el premio a Diseñadora Internacional durante la décima edición de los Premios Woman Madame Figaro, celebrada en el Real Casino de Madrid, España. La distinción reconoce su trayectoria en la industria de la moda y la proyección internacional de su firma, que ha llevado el diseño colombiano a importantes escenarios del mundo.

Al recibir el galardón, la barranquillera expresó su agradecimiento y destacó que este tipo de reconocimientos representan una motivación para continuar desarrollando su trabajo y promoviendo la identidad latinoamericana.

“Me siento muy honrada de recibir este reconocimiento. Siempre he pensado que los premios son un estímulo para escribir la página siguiente del libro de nuestra historia y seguir trabajando por nuestra cultura latina. Por otro lado, también son una motivación para seguir inspirando a la nueva generación de mujeres creativas hispanas para que sigan conquistando sus sueños personales y profesionales”, manifestó.

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Silvia Tcherassi continúa acumulando distinciones durante este año. Su propuesta creativa, su trayectoria y su visión de la moda colombiana han sido destacadas en diferentes escenarios internacionales. Foto: Instagram @silviatcherassi

Durante la ceremonia, Tcherassi también compartió su visión sobre uno de los conceptos que ha marcado su propuesta creativa: la elegancia. Para la diseñadora, esta no depende de las apariencias ni de los excesos, sino de la naturalidad y la autenticidad de cada persona. “Para mí la elegancia tiene que ser natural. La elegancia tiene que ser sin esfuerzo, sin pretensiones, casi que silenciosa, porque si no, no es elegancia. También la elegancia es una manera de mostrar lo que somos, pero también de lo que queremos ser”, expresó.

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El galardón fue entregado en el marco de una edición especial de los Premios Woman, organizados por la revista Woman Madame Figaro, perteneciente al grupo editorial Prensa Ibérica. Bajo el lema ‘El lujo de ser mujer’, la ceremonia reunió a personalidades de distintos sectores, entre ellos la moda, la cultura, la gastronomía, la investigación y el entretenimiento.

Silvia Tcherassi continúa acumulando distinciones durante este año. Su propuesta creativa, su trayectoria y su visión de la moda colombiana han sido destacadas en diferentes escenarios internacionales. Foto: Instagram @silviatcherassi

La distinción otorgada a Tcherassi destaca su trabajo como diseñadora y la proyección que ha conseguido construir para su firma en el mercado internacional. Su nombre se ha convertido en una referencia del diseño latinoamericano gracias a una propuesta que combina sofisticación, identidad caribeña, exploración de materiales y una interpretación particular de la elegancia femenina.

En esta décima edición de los premios también fueron reconocidas otras figuras del panorama cultural y artístico español. Entre ellas estuvieron la modelo Laura Ponte, la actriz Adriana Ugarte, la cantante Malú, la escritora Julia Navarro y la presentadora y empresaria Samantha Vallejo-Nágera. También recibieron distinciones Paula Echevarría e Ysabel Mora, por su colección cápsula, y Rocío Osorno, en la categoría de creadora digital.

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Silvia Tcherassi recibió el Premio Influencia Hispana en la categoría de Moda, un reconocimiento que destaca su trayectoria, proyección internacional y aporte a la identidad y al talento hispano. El premio fue entregado en los Teatros del Canal de Madrid. Foto: Silvia Tcherassi

El premio recibido en Madrid no es el único reconocimiento que ha obtenido durante 2026. En julio fue nombrada Embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, una designación de carácter honorífico orientada a promover el talento nacional y fortalecer la presencia de los diseñadores, artesanos y confeccionistas colombianos en escenarios internacionales.

Posteriormente, el 7 de octubre, recibió el Premio Influencia Hispana en la categoría de Moda, durante una ceremonia celebrada en los Teatros del Canal de Madrid. Esta distinción destacó su trayectoria, la consolidación de su marca y su contribución a la proyección internacional de la identidad latinoamericana a través del diseño.

A estos reconocimientos se sumó el homenaje recibido el 23 de octubre en Barranquilla, durante los premios La Caimana Épica, donde fue distinguida por sus aportes al mundo del diseño y la moda. En esa ocasión, la barranquillera destacó la importancia de sus raíces y el lugar que ocupa su ciudad natal en su recorrido profesional.