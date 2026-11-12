La historia de una amistad que sobrevivió a The Beatles: McCartney y Starr volverán a tocar juntos en 2027

Los caminos de Paul McCartney y Ringo Starr volverán a cruzarse sobre un escenario tras tres años de su último show. Los dos integrantes de The Beatles fueron confirmados para la décima edición de VetsAid, el festival benéfico creado por Joe Walsh, guitarrista de Eagles.

La participación de ambos músicos será especial porque es la décima vez que se junten tras la disolución de la icónica banda británica en 1974. Adicionalmente, Walsh anunció que compartirá escenario con ellos en un segmento denominado super-set, al que también se sumarán otros invitados sorpresa cuyos nombres todavía no han sido revelados. La presentación formará parte de una programación que incluye actuaciones de The Killers, The War on Drugs, St. Vincent y Lucius.

La última vez que McCartney y Starr tocaron juntos frente al público fue el 19 de diciembre de 2024, durante el concierto que cerró la gira Got Back del primero en el O2 Arena de Londres. Aquella noche, Ringo apareció como invitado y se sentó detrás de la batería para interpretar Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Helter Skelter.

Paul McCartney ha sido reconocido con premios Grammy, premios Emmy y un Óscar. Foto: X @PaulMcCartney

Su vínculo musical tuvo un capítulo especial este 2026. Starr participó en Home to Us, una canción incluida en The Boys of Dungeon Lane, álbum de McCartney. El tema fue producido por Andrew Watt y contó con la batería de Starr, además de las voces invitadas de Sharleen Spiteri y Chrissie Hynde. McCartney explicó que compuso la canción pensando en su antiguo compañero y en los lugares de origen que marcaron sus vidas.

Pero la relación de ambas estrellas se profundizó tras el fallecimiento de George Harrison en 2001. Semanas antes de que el cáncer de pulmón venciera al guitarrista líder de la banda británica, los tres tuvieron un encuentro de despedida muy emotivo. Después de esto, Ringo Starr y Paul McCartney aumentaron sus encuentros musicales, tanto en los escenarios como en los estudios.

Un evento benéfico

“Únanse a mí en el escenario con mis héroes musicales Paul y Ringo, y más sorpresas”, expresó Joe Walsh al presentar el cartel de VetsAid. El músico explicó que, después de pasar los últimos dos años trabajando en Las Vegas durante la residencia de Eagles en The Sphere, quería agradecer a la ciudad y contribuir con la comunidad de veteranos y sus familias.

Ringo Starr forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2015. Foto: X @RingoStarr

VetsAid fue creado por Walsh en 2017 para recaudar recursos destinados a organizaciones que trabajan con veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus familias. Desde su primera edición, el evento ha distribuido más de cinco millones de dólares en subvenciones, según las cifras divulgadas por la organización.

La edición de 2027 tendrá un enfoque regional: los recursos netos recaudados se destinarán a entidades que tengan sede o desarrollen actividades en el estado de Nevada. La selección de las organizaciones beneficiarias se realizará mediante un proceso de evaluación coordinado con Combined Arms Institute.

El concierto comenzará a las 6:00 p.m., hora del Pacífico, y las puertas del MGM Grand Garden Arena abrirán a las 4:30 p.m. Las entradas generales saldrán a la venta el viernes 13 de noviembre de 2026, con precios iniciales de 200 dólares.