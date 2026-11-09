Melania y Donald Trump ya no viven juntos: las tensiones con la asistente del presidente la alejaron de la Casa Blanca

Melania está a punto de pasar a la historia como la primera dama más renuente en asumir el rol con todas sus letras. En el primer mandato de su marido, se demoró meses en mudarse a la Casa Blanca, so pretexto de la educación de su hijo Barron en Nueva York. En ese cuatrienio se le veía en público de modo muy espaciado, mientras que en el actual ha estado prácticamente ausente.

Natalie Harp: la mano derecha de Donald Trump que incomoda a Melania

Un análisis de The Daily Beast arrojó que, en 2025, año de la posesión, solo fue vista 47 veces, mientras que en los primeros siete meses de 2026 fueron 38. En Estados Unidos, donde surgió la expresión “primera dama de la nación” para llamar a la esposa del presidente, eso resalta, pues se trata de un rol muy simbólico e influyente.

Según Michael Wolff, biógrafo de Trump, el motivo sería la pelea secreta de poder con Natalie Harp, la discutida asistente de su marido. La prensa informa que ella pasa día y noche con el presidente, “postea” en sus redes sociales como si fuera él y hasta les responde a los líderes mundiales en su nombre.

Por eso, la primera dama rara vez lo acompañó en la campaña de 2024. “Melania, cuyas apariciones con su esposo eran cuidadosamente negociadas y coreografiadas, no se presentaba si Harp andaba por ahí”, le contó el periodista al Daily Beast. Solo hasta el final de la contienda se dejó ver a su lado, agregó.

Harp, de 35 años, sí hacía lo imposible por estar con él. Como en los cuarteles de la campaña no le dieron cuarto, se las ingenió para dormir cerca de Trump en las habitaciones del servicio y luego en el vestuario femenino. Más adelante, no la admitieron en la caravana que iba con él a una audiencia en Nueva York, pero no le importó irse en un maletero para seguirlo.

A la señora Trump le molesta que a su esposo lo rodeen siempre mujeres de su tipo, rubias y de pelo largo, como Natalie Harp, porque la prensa las confunde con ella. Foto: Getty Images

Hoy, en su doble papel como asistente personal y ejecutiva del jefe de Estado, es una de las personas más poderosas en Estados Unidos, anotó el columnista Jamelle Bouie, en The New York Times. Inconforme al respecto, Melania evita estar en el mismo lugar que ella. Ni siquiera vive en la Casa Blanca. “Salvo en actos ceremoniales o en calidad estrictamente oficial. Renunció al papel de esposa”, asegura Wolff.

Otro round se dio porque Natalie fue una de las que más “azuzó” a Trump para que tumbara el ala este del palacio presidencial en aras de su capricho de un nuevo salón de baile. Era nada menos que el espacio reservado a la primera dama. Disgustada, Melania aclaró que ese no es su proyecto.

El interés por Natalie surgió en agosto, cuando desconcertó saber que fue una de las pocas personas en ir con Trump en su vuelo secreto desde Turquía tras amenazas de muerte. La puso por encima de hombres clave como Marco Rubio.

Luego, el senador demócrata Jon Ossoff criticó a Trump: “Él no quiere hacer su trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en el —al parecer— indefenso palacio volador que le regaló el emir de Catar”.

La primera dama desmintió que la relación de su marido con Harp fuera inapropiada y salió de su escondite “para escenificar la unión conyugal”, según The New York Times. El escándalo estaba servido.

El sexo entre el presidente y la asistente está descartado, pero nadie duda que ella está enamorada. Una fuente cercana al mandatario le dijo a Wolff que es una relación de devoción cristiana. “Fue su novia de propósito superior”, explicó. Según el libro Regime Change, de Haberman y Swan, Trump dijo que es la única persona que lo quiere tanto como su esposa e hijos.

Lo peor es cómo Harp moldea el mundo del presidente, creen opinadores como Jamelle Bouie. Con ella, acotó, “él disfruta de un flujo de información sin filtros, parte de la cual es tóxica y contraproducente, al menos a juicio de varios de sus asesores”. En fin, la asistente le comunica lo que quiere oír. Resultado: “Un jefe del ejecutivo privado de lo que necesita saber para evitar el desastre”, remató.

Natalie Harp pasa día y noche con Trump, “postea” en sus redes sociales como si fuera él y hasta les responde a los líderes mundiales en su nombre. Foto: Getty Images / Kevin Dietsch

La relación es tachada de patológica, luego de que el Daily Beast publicara unas cartas que revelan la devoción de Harp. “Eres lo único que me importa. No quiero decepcionarte nunca. Gracias por ser mi guardián y protector en esta vida”, dice en una de ellas.

Por lo demás, el lío ha sacado a relucir el estado del matrimonio de los Trump. Para Anthony Scaramucci, quien trabajó con ellos, la pareja viene distanciada desde hace tiempo. “Del presidente se espera que cumpla unas mínimas condiciones de convivencia con su esposa. Si no has estado con ella en los últimos dos años, eso levanta sospechas”, comenta Wolff sobre el rumor de que ya ni tienen sexo.

A Harp sus detractores no han podido echarla. Para Wolff debería cuidarse, porque “Melania podría hacerlo saltar todo por los aires si quisiera”.