Jorge Paz: el colombiano que conecta a los inversionistas con el nuevo lujo inmobiliario de Miami

Las facilidades para invertir en Miami se han multiplicado…

JORGE PAZ: Así es. Existe la percepción de que comprar una propiedad en Estados Unidos implica muchos trámites, pero el proceso de compra es sencillo. Para avanzar con el contrato de adquisición se solicitan documentos básicos como el pasaporte y un correo electrónico. El contrato es enviado directamente por el desarrollador y puede firmarse digitalmente.

Otra oportunidad está en los proyectos en preventa, que permiten ingresar al mercado desde etapas iniciales y participar en el proceso de valorización durante la construcción. Según el proyecto, se puede separar una unidad con 5.000 o 10.000 dólares y establecer un plan de pagos sobre una cuota inicial.

¿En qué consiste el acompañamiento de Jorge Paz Real Estate?

J.P.: Mi propuesta es ofrecer un servicio integral que acompañe al inversionista desde la selección del proyecto hasta la entrega del inmueble y la estructuración de la financiación. Además, recomiendo iniciar el trámite de crédito aproximadamente seis meses antes de la entrega.

Para ello trabajo con QKapital, una firma aliada en la gestión de financiación. Dentro del proceso se solicita una carta de contador que certifique los ingresos de los últimos dos años y se verifica que el comprador haya cumplido con el plan de pagos acordado. También asesoramos a los clientes para constituir una sociedad en Estados Unidos, generalmente una LLC, que sea titular del activo.

¿Qué tan importante es la confianza en este negocio?

J.P.: Fundamental. Muchos colombianos quieren invertir en Miami, pero tienen inquietudes sobre quién los acompaña, qué respaldo tiene el proyecto y a quién pueden acudir en las dificultades. Yo llevo más de 20 años en el sector inmobiliario. Comencé mi trayectoria en España y ahora desarrollo operaciones importantes en Colombia, en la comercialización de centros comerciales, edificios y lotes.

Esa experiencia me permite construir relaciones con desarrolladores y conocer dinámicas del mercado. Antes de recomendar un proyecto estudio quién está detrás de su construcción, la trayectoria del desarrollador, el equipo de arquitectos y las características del desarrollo. Con mi equipo acompañamos al inversionista en la elección del inmueble, la negociación, la financiación, los trámites de la estructuración de su inversión, la entrega y el acompañamiento para generar rentabilidad en la inversión.

¿Cuáles son los proyectos más atractivos que tiene actualmente en Miami?

J.P.: He identificado una zona que denomino el ‘rectángulo de oro’, que comprende Brickell, Downtown, Edgewater, Wynwood, Midtown y los alrededores del Design District. Es un corredor que concentra desarrollos residenciales, comerciales y financieros, y que está recibiendo importantes inversiones. Su ubicación, conectividad y oferta cultural lo convierten en un sector de alto interés.

En nuestro portafolio tenemos proyectos como Faena Residences Miami, Delano Residences & Hotel, Waldorf Astoria Miami, House of Wellness Brickell, Domus Brickell Center, Broadway 75 Residences, Palm Tree Residences, One Twenty Signature y 619 By Nobu, entre otros. Tenemos alternativas para diferentes perfiles y objetivos de inversión, con propiedades desde 400.000 dólares en adelante.

Dependiendo del desarrollo, existen esquemas de pago que permiten distribuir la cuota inicial durante dos o tres años. En Colombia, ahora mismo tengo islas de ventas de House of Wellness en el Centro Comercial Unicentro, en Bogotá, y en Buenavista II, en Barranquilla; mientras que para Domus Flats en los centros comerciales Andino y El Retiro, en Bogotá, y en El Tesoro Parque Comercial, en Medellín.

Paz trabaja también con Faena Residences Miami, un desarrollo de alto nivel frente al agua que contempla servicios exclusivos, entre ellos un muelle privado y una propuesta de experiencia residencial vinculada a la marca Faena. Foto: Archivo personal

¿Qué oportunidades ofrecen las rentas cortas y de largo plazo?

J.P.: Miami tiene una demanda impulsada por diferentes públicos: empresarios, turistas, estudiantes, ejecutivos y personas que llegan por temporadas. Esto abre oportunidades tanto para las rentas de largo plazo como para los alojamientos de corta estancia. La elección depende del perfil del inversionista, el tipo de propiedad y la operación que quiera desarrollar. En el segmento de lujo trabajamos con proyectos vinculados a marcas hoteleras internacionales.

Uno de ellos es Delano Residences & Hotel, en Downtown Miami, que será la segunda torre más alta de Miami y cuya comercialización realizamos con apartamentos desde los 760.000 dólares y una fecha de entrega proyectada para 2031. Su atractivo está en la experiencia asociada a la marca, sus estándares de servicio y la operación hotelera prevista, que estará a cargo de Accor.

¿Cuál es el mejor espacio para presentar estos proyectos?

J.P.: Una de mis estrategias es participar en eventos importantes de Latinoamérica, buscando acuerdos de exclusividad y seleccionando el proyecto que mejor se ajuste al perfil de los asistentes. No se trata de presentar cualquier desarrollo, sino de identificar qué producto puede conectar con ese público. Recientemente participé en México en el Pastejé Automotive Invitational, uno de los encuentros de automovilismo de lujo y colección más exclusivos de América Latina, realizado en la Hacienda Pastejé. Allí presenté Faena Residences Miami ante coleccionistas y empresarios vinculados al mundo automotor, en un escenario que reunió marcas como Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW y Land Rover.