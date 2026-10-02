Nueva York, Miami e India: Zaidy Mora y sus hijas conquistan el mundo con su mensaje de empoderamiento

Empresaria, abogada y fundadora del movimiento global Mujeres Empoderadas, Zaidy Mora ha hecho de su propia historia de transformación una plataforma para acompañar a otras mujeres, empezando por sus hijas. Hoy, mientras Valentina Chamorro Mora se abre camino en la moda y el emprendimiento, y María Paz Chamorro Mora, Miss Teen of the Universe Colombia 2026, se prepara para representar al país en India, una nueva generación de mujeres comienza a escribir su propia historia.

Hay mujeres cuya imagen habla antes de que pronuncien una palabra. Pero en el caso de Zaidy Mora remitirse solo a la apariencia sería contar apenas una parte de la historia. Detrás de la empresaria, de los vestidos de gala, las fotografías, las alfombras rojas y los escenarios internacionales, existe una mujer que ha dedicado buena parte de los últimos años a hacerse una pregunta más profunda: “¿Quién soy cuando dejo de definirme por lo que me pasó, mis logros y por lo que los demás esperan de mí?”.

Esa pregunta terminó transformándose en una causa. Como fundadora del movimiento Mujeres Empoderadas, Mora ha desarrollado una propuesta alrededor de la sanidad emocional, la identidad, el empoderamiento espiritual y el emprendimiento. Incluso su discurso cuestiona algunas de las ideas tradicionales alrededor de “la mujer empoderada”.

Para Zaidy, el empoderamiento femenino empieza en la vulnerabilidad y el reconocimiento de las heridas. Foto: Cortesía Zaidy Mora

Transformar vidas

Para Mora, empoderarse no significa convertirse en una mujer que puede con todo; en realidad, significa dejar de sobrevivir. “Durante mucho tiempo nos enseñaron que ser fuertes era soportarlo todo. Yo hoy creo algo diferente: una mujer verdaderamente empoderada no es la que nunca se rompe, sino la que tiene el valor de mirar sus heridas, sanar y decidir qué hacer con su historia”, afirmó Mora.

Su mensaje parte de una convicción que se ha convertido, además, en uno de los pilares de su trabajo: la personalidad puede ser moldeada por las heridas, pero la identidad es mucho más profunda que aquello que nos ocurrió.

Por eso, cuando habla de imagen, no se refiere únicamente a aquello que devuelve un espejo. Para Mora, la verdadera transformación ocurre cuando una mujer logra reconciliar la mujer que se muestra al mundo con aquella que encuentra cuando nadie la está mirando.

A través de Mujeres Empoderadas, congresos, encuentros y procesos de formación, Zaidy Mora ha llevado un mensaje que combina sanidad interior, espiritualidad, liderazgo y emprendimiento. Su propuesta busca alejarse de la cultura de la “supermujer”, aquella que debe demostrar permanentemente que puede ser exitosa, madre, empresaria, esposa, líder y profesional sin permitirse reconocer su vulnerabilidad.

“No somos la suma de nuestros aciertos ni de nuestros fracasos. Somos también aquello que decidimos hacer con nuestra historia”. Esa es una de las ideas que atraviesa su mensaje. Pero quizá la dimensión más íntima de su propósito no se encuentra en los grandes auditorios, sino en casa. Y tiene dos nombres: Valentina y María Paz Chamorro Mora.

De izquierda a derecha: María Paz y Valentina Chamorro Mora, y Zaidy Mora. Foto: Cortesía Zaidy Mora

El legado Mora

Como madre, Zaidy tomó una decisión que hoy define buena parte de su relación con sus hijas: no quería que ellas tuvieran que sanar mañana aquello que ella podía comenzar a transformar hoy. “No quiero que mis hijas hereden mis heridas. Quiero que hereden las herramientas que yo tuve que aprender para sanarlas”, sostuvo.

Esa frase explica mucho de lo que hoy ocurre alrededor de las tres. Valentina y María Paz están comenzando a construir caminos propios en escenarios donde convergen moda, liderazgo, emprendimiento y proyección internacional.

Sin embargo, para Mora no se trata de fabricar dos versiones jóvenes de ella misma. Todo lo contrario. Su propósito es que tanto Valentina como María Paz descubran quiénes son.

“Mi responsabilidad como mamá no es decirles quiénes tienen que ser. Es darles herramientas para que no necesiten pasar la vida buscando afuera la confirmación de lo que valen”, añadió la empresaria.

Septiembre marcó un momento especial para la familia en Nueva York. Por un lado, Zaidy Mora recibió el reconocimiento Women’s Leadership & Global Impact, una distinción relacionada con su liderazgo y el trabajo desarrollado con mujeres.

Su hija menor, María Paz Chamorro Mora, también fue reconocida con el Young Humanitarian Leadership Award, destacando una faceta que su familia quiere proyectar más allá de la corona: el liderazgo social juvenil.

Simultáneamente, María Paz y su hermana Valentina Chamorro hicieron presencia en el universo de New York Fashion Week como modelos de ORIGEN, una propuesta de alta joyería presentada por Vizcarra.

Corona con propósito

Ahora las miradas comienzan a concentrarse especialmente en María Paz. Como Miss Teen of the Universe Colombia 2026, la joven se prepara para representar al país en la competencia internacional en India.

En su preparación hay un concepto que su madre ha insistido en preservar: que la corona sea una plataforma y no una identidad. Algo que María Paz comparte profundamente. “Quiero que las jóvenes entiendan que nuestra belleza nunca puede ser más grande que nuestro propósito. No quiero ser reconocida solamente por cómo me veo, sino por lo que puedo hacer por los demás”.

María Paz Chamorro Mora, Miss Teen of the Universe Colombia 2026. Foto: Cortesía Zaidy Mora

La propuesta de María Paz une belleza, identidad, liderazgo y compromiso social. Además, ahora comienza a desarrollar una vertiente juvenil nacida del trabajo de su madre con Mujeres Empoderadas, buscando acercar a nuevas generaciones herramientas relacionadas con autoestima, identidad, propósito y liderazgo.

Mientras tanto, su preparación para la India trasciende pasarelas, vestuario y protocolo. Hay entrenamiento, disciplina y construcción de imagen, pero también una pregunta que Zaidy considera fundamental: ¿para qué quieres ser visible?

La familia espera que María Paz pueda regresar a Colombia con la corona. Sin embargo, Zaidy insiste en que el resultado no puede determinar el valor de su hija. “Quiero que vaya a ganar, que entregue todo y que represente a Colombia con excelencia. Pero también quiero que tenga claro que ninguna corona puede agregarle valor a su identidad y ninguna derrota puede quitárselo”, expresó.

Moda y emprendimiento

La historia de Valentina Chamorro, la hija mayor, comienza a tomar una dirección diferente.

Su participación en escenarios de moda, incluida su experiencia en Nueva York, forma parte de una construcción que combina imagen, modelaje y emprendimiento.

Recientemente, Zaidy Mora recibió en Nueva York el reconocimiento Women’s Leadership & Global Impact, una distinción relacionada con su liderazgo y el trabajo desarrollado con mujeres. Foto: Cortesía Zaidy Mora

Valentina ha crecido viendo a su madre trabajar no solamente en la recuperación emocional de las mujeres, sino también en su capacidad de reconstruirse económicamente. De ahí surge otra vertiente generacional: Mujeres Emprendedoras Empoderadas, orientada a impulsar la iniciativa empresarial, la formación y el desarrollo de proyectos.

La filosofía vuelve al mismo punto: sanar es fundamental, pero después hay que construir.

“El empoderamiento no termina cuando una mujer comprende su historia. Empieza cuando esa comprensión modifica la manera como vive, decide, trabaja, ama y proyecta su futuro”, detalló Mora.

En los últimos meses, la agenda de Mora también la llevó hasta Miami y a medios de comunicación como Telemundo, donde compartió su mensaje sobre liderazgo y transformación femenina.

Paradójicamente, mientras su exposición pública aumenta, su discurso se vuelve cada vez más interior: habla menos de parecer y más de ser; menos de demostrar y más de sanar; menos de convertirse en una mujer infranqueable y más de aprender a vivir sin armaduras. Y quizá ahí se encuentre la explicación de la imagen que Zaidy Mora quiere construir hoy.

“Se puede vestir el cuerpo, maquillar el rostro y construir una imagen extraordinaria, pero si una mujer sigue mirando al espejo esperando que este le diga cuánto vale, todavía hay algo que sanar”, indicó Mora.

Mujeres Empoderadas lleva un mensaje de resiliencia a miles de mujeres en el mundo. Foto: Cortesía Zaidy Mora

Al final, es ese pensamiento el que Mora intenta transmitir a sus hijas. Porque detrás de las coronas, las pasarelas, los premios, los viajes y las fotografías existe una conversación mucho más importante entre una madre y dos jóvenes que empiezan a descubrir el mundo.

Hoy, mientras María Paz se prepara para llevar el nombre de Colombia hasta India y Valentina continúa construyendo su lugar entre la moda y el emprendimiento, Zaidy Mora observa cómo aquello que comenzó como un proceso personal empieza a convertirse en una historia generacional.

Algo que ella finalmente resume en una frase: “Sanar para no repetir, emprender para construir y vivir de tal manera que la siguiente generación no tenga que comenzar desde nuestras heridas, sino desde las herramientas que decidimos dejarle”.