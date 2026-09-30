Shakira sorprende en la Semana de la Moda de París: así fue su aparición en el desfile de Tom Ford

Shakira sigue acaparando las miradas en Europa. Esta vez debido a su aparición este miércoles 30 de septiembre en uno de los escenarios más importantes de la moda internacional: la Semana de la Moda de París. La cantante colombiana asistió al desfile de Tom Ford, presentado en la Place Vendôme, donde la firma mostró su colección Primavera-Verano 2027 bajo la dirección creativa de Haider Ackermann.

La aparición llamó especialmente la atención porque Shakira se encuentra actualmente en España, donde desarrolla su residencia europea Es Latina el capítulo final de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

‘Es Latina’, la residencia de Shakira en Madrid, espera recibir al menos 660.000 asistentes en sus 12 fechas. Foto: Chris Cornejo

Shakira hace historia en Madrid: “Gracias mi gente latina”

La artista llegó a Madrid el 13 de septiembre y desde entonces ha convertido el recinto de Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, en el centro de una celebración que combina sus conciertos con experiencias alrededor de la música y la cultura latinoamericana.

Su presencia en París se produjo, además, durante uno de los espacios libres de su calendario. Después de presentarse en Madrid el 27 de septiembre, Shakira tiene programado regresar al escenario el próximo viernes 2 de octubre.

De Madrid a París por unas horas

Para asistir al desfile, Shakira eligió un vestido negro perteneciente a Tom Ford, procedente de la colección Pre-Fall 2026 de la casa. La pieza tiene un escote pronunciado en V, espalda descubierta y tirantes adornados con cristales, elementos que aportaron brillo a una silueta deliberadamente sobria.

La colombiana fue una de las asistentes al desfile Primavera -Verano 2027 de Tom Ford en Plaza Vendome durante la Semana de la Moda de París. Foto: Getty Images for TOM FORD

El estilismo encajó con el lenguaje que dominó la presentación de Tom Ford: el negro, la sensualidad, las transparencias, el cuero, los brillos y una interpretación contemporánea del glamour característico de la casa fueron algunos de los códigos presentes en la colección que Haider Ackermann presentó para Primavera-Verano 2027.

El ‘efecto Shakira’ en el turismo: se disparan las búsquedas de alojamiento en Madrid, España, entre septiembre y octubre

El desfile tiene, además, un vínculo particular con Colombia. Haider Ackermann, actual director creativo de Tom Ford, nació en Bogotá y fue adoptado cuando era bebé por una familia francesa. El diseñador asumió la dirección creativa de la firma en 2024 y desde entonces ha trabajado en una nueva interpretación del universo creado originalmente por Tom Ford.

La cantante compartió el espacio de la presentación con otras figuras internacionales. Estuvo sentada junto a Tate McRae y también tuvo la oportunidad de encontrarse con Cynthia Erivo.

Después de la pausa parisina, el foco volverá a Madrid. Shakira regresará al escenario el 2 de octubre y continuará con sus presentaciones hasta el 11 de octubre, cuando concluirá oficialmente esta residencia europea y, con ella, el recorrido de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Shakira deleitó con su concierto en España. Foto: Foto: Nicolas Gerardin – Getty Images, especial para El País,

Pino Sagliocco habló de Shakira: sorprendió con contundente confesión y le hizo un cálido homenaje

La agenda de Shakira en Europa todavía no termina. A la colombiana le quedan seis conciertos de los doce previstos en Madrid: 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Las fechas están confirmadas para el Estadio Shakira, instalado en Iberdrola Music.

La residencia comenzó el 18 de septiembre y constituye el cierre europeo de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La propuesta fue concebida como algo más amplio que una serie de conciertos: el proyecto incluye espacios dedicados a la literatura, la gastronomía, la moda y otras expresiones culturales latinoamericanas.

El cierre tendrá, además, una dimensión internacional. Amazon Music anunció que transmitirá globalmente el concierto del 3 de octubre, una presentación que marcará la primera transmisión mundial de un concierto completo de Shakira.