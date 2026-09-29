Manuela Álvarez llega a París: la diseñadora colombiana lleva a la Semana de la Moda su apuesta por la artesanía y el nuevo lujo latinoamericano

La diseñadora colombiana Manuela Álvarez, fundadora y directora creativa de MAZ, llegó a París con una agenda que busca llevar la conversación sobre la moda latinoamericana más allá de las pasarelas. Entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, su participación en actividades vinculadas con la Semana de la Moda de París combinará diseño contemporáneo, investigación textil, conocimiento artesanal y formación.

La visita ocurre después de un año particularmente visible para la diseñadora bogotana. En 2026, MAZ fue incluida entre los 20 semifinalistas del LVMH Prize for Young Fashion Designers.

El reconocimiento se sumó a otros proyectos desarrollados durante el año. La marca estuvo al frente del desfile inaugural de Colombiamoda 2026 con Oh My Heart, una colección que exploró la vulnerabilidad, la resiliencia y la transformación a través de una puesta en escena que incorporó diferentes técnicas artesanales.

Manuela Álvarez, la diseñadora que vistió a la Selección Colombia abre Colombiamoda 2026 con su colección más personal

Manuela Álvarez, diseñadora colombiana, durante la pasarela inaugural de Colombiamoda 2026. Foto: Inexmoda - API

Ahora, el escenario es París, pero la propuesta que lleva MAZ no se limita a presentar prendas. La agenda de Álvarez está construida alrededor de una pregunta que ha acompañado el trabajo de la firma: ¿cómo puede la artesanía colombiana dialogar con el diseño contemporáneo, la innovación y los mercados internacionales sin perder el conocimiento que existe detrás de cada técnica?

Uno de los puntos centrales de la agenda será la participación de Manuela Álvarez como panelista en el encuentro “Territorios vivos: cultura, liderazgo femenino y desarrollo territorial en América Latina”, anunciado para este 29 de septiembre en el marco de la programación de Territorios Vivos París 2026.

Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026 con ‘Oh My Heart’, una colección sobre la resiliencia del corazón

Manuela Álvarez, diseñadora de moda colombiana. Foto: Guillermo Torres / Semana

La agenda académica contempla La Sorbona como uno de sus escenarios y busca conectar a América Latina y Francia alrededor de cultura, liderazgo femenino, cooperación internacional y economías culturales sostenibles.

En ese contexto, Álvarez llevará la experiencia desarrollada por MAZ a una conversación que trasciende la industria de la moda. Su propuesta parte de lo que la marca denomina un Proceso Holístico Sostenible 360°, que integra diseño, desarrollo de producto, investigación textil, laboratorios creativos, pedagogía, redes artesanales y modelos de producción.

El interés está en mostrar que una técnica artesanal no tiene que permanecer limitada a un producto tradicional. Puede convertirse, mediante procesos de investigación y cocreación, en materia para nuevas formas de diseño contemporáneo.

Pasarela ‘Oh My Heart’ de la diseñadora Manuela Álvarez en Colombiamoda 2026. Foto: Inexmoda

El segundo gran capítulo de esta agenda parisina estará relacionado directamente con los oficios. El 30 de septiembre, Territorios Vivos contempla una jornada titulada “Del oficio al mercado: artesanía, dignidad económica y salvaguarda de los saberes”, en la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, en Cergy, institución francesa dedicada a la representación, el acompañamiento y el desarrollo del sector artesanal y sus oficios.

Pasarela ‘Oh My Heart’ de la diseñadora Manuela Álvarez en Colombiamoda 2026. Foto: Inexmoda

La iniciativa busca poner en diálogo las experiencias artesanales de Colombia y Francia. El encuentro abordará asuntos como patrimonio vivo, comercialización internacional, dignidad económica del oficio, preservación de conocimientos tradicionales e innovación desde la tradición.

El 1.° de octubre, la diseñadora presentará una cápsula de Oh My Heart dentro del pop-up que tendrá Colombiamoda en la capital francesa; el 3 de octubre, presentará la cápsula en el showcase desarrollado por Asodamas Territorios Vivos. La presentación de la cápsula permitirá trasladar esa investigación a un nuevo contexto y mostrar cómo el proceso pedagógico y la experimentación pueden abrir nuevas posibilidades para los oficios tradicionales.

La apuesta de MAZ consiste en demostrar que detrás de una pieza artesanal existe mucho más que una técnica: hay territorio, conocimiento, tiempo, autoría y una comunidad.