Meghan Markle empieza a compartir su nueva vida en el Reino Unido tras varias semanas de bajo perfil

Un mes después de haber regresado a vivir al Reino Unido, el príncipe Harry y Meghan Markle atraviesan una etapa difusa, en la que han vivido situaciones complicadas, como la filtración del teléfono de la duquesa de Sussex que los llevó a cambiar de colegio a sus hijos o el anuncio público del rey Carlos III de que no podrán, por ahora, volver a usar sus títulos nobiliarios. Sin embargo, ambos han ido recuperando los lazos de amistad que tenían antes de partir a Estados Unidos.

Harry y Meghan no la han pasado bien en su regreso al Reino Unido: los duques de Sussex viven un complicado momento fuera de la realeza

Durante este tiempo, Meghan había mantenido un perfil especialmente discreto frente a las cámaras. Mientras Harry ya ha asistido a un par de compromisos públicos, ella se ha limitado a compartir en sus redes sociales algunas imágenes de la vida familiar en el campo británico. Incluso publicó un video de momentos cotidianos como caminatas, juegos al aire libre y escenas de su nueva rutina.

Una de sus amigas más cercanas, Kelly McKee Zajfen, compartió una serie de fotografías que permiten conocer un poco más de este nuevo capítulo en la vida de la duquesa.

El príncipe Harry jugando con Jack, hijo de la mejor amiga de Meghan. Foto: Instagram @_heartmom_

En ellas aparece Meghan sosteniendo en brazos a Jack, el hijo de seis meses de Zajfen, durante una comida en un restaurante. En otra de las imágenes, el príncipe Harry se ve jugando en el suelo con el bebé. También hay una fotografía de Lilibet junto a Jack y otra en la que Meghan, Zajfen y el amigo de la duquesa, Marcus Anderson, juegan mahjong en el jardín.

Zajfen aseguró que había disfrutado compartir con ella sus primeras experiencias en el Reino Unido, en un momento especialmente sensible para Meghan y Harry, pues su regreso no ha sido muy bien recibido por el pueblo británico. “Hay algo muy especial en disfrutar de este lugar mágico con mi mejor amiga y contar con la compañía de mi dulce Jack en esta aventura”, escribió en sus redes.

La relación entre ambas amigas suma más de dos décadas y ambas se han apoyado en momentos decisivos de sus vidas, como la boda de Zajfen o la trágica muerte de George Oliver, su hijo de apenas 9 años.

Meghan compartiendo con sus amigos Kelly McKee Zajfen y Marcus Anderson. Foto: Instagram @_heartmom_

Este encuentro se dio pocos días después de que Meghan fue vista públicamente en los Cotswolds junto a Ellen DeGeneres y Portia de Rossi en The Three Horseshoes, cerca de Burford, Oxfordshire.

DeGeneres y su esposa también formaban parte del círculo cercano de Meghan y Harry en California y por ahora se han establecido en el Reino Unido. Para los expertos en la realeza, la presencia de amigos estadounidenses alrededor de los Sussex muestra, al menos en estas primeras semanas, que la pareja construyó un verdadero círculo de confianza en Norteamérica y este será su soporte para acoplarse de mejor manera a esta nueva vida en su país de origen.