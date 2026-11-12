Playboy se reinventa y nombra al primer editor gay de su historia. Así planea la revista recuperar su popularidad

El porqué de la metamorfosis de la publicación lo explica Picardi sin tapujos: “Siento ser tan burdo, pero no creo que el fin de Playboy sea ya la masturbación. Para eso hoy no se necesita una revista impresa”. Dicho de otro modo, la infinita pornografía en internet le quitó el gran atractivo a los crudos destapes de sus célebres playmates. Ahora, ellas aparecen semivestidas, en imágenes delicadas y sugerentes. “Curiosamente, ofrece una visión artística y sofisticada del desnudo femenino, en un momento en que eso es difícil de encontrar”, le declaró el nuevo editor a The Times, de Londres, sobre el nuevo rumbo de las páginas.

Durante su pico más alto, en 1972, Playboy imprimía 7,2 millones de ejemplares, bajo el comando de Hugh Hefner, quien la fundó dos decenios antes. La crisis de las revistas la tocó en 2015, cuando dejó de publicar fotos de mujeres desnudas para detener la estampida de lectores. Dos años después, la muerte de su célebre creador coincidió con el retorno de las modelos sin ropa, pero al año siguiente la tirada bajó a 200.000 copias. En 2020 la edición impresa fue cancelada por la pandemia.

Hugh Hefner, fundador de Playboy, con sus conejitas en 1966. Sobre las acusaciones de abusos sexuales en su contra, Picardi dice que la marca aprendió la lección y adopta un nuevo aire. Foto: Getty Images

El año pasado, PLBY Group, dueño de la marca, quiso devolverle su gloria a la revista y para ello puso al frente a Picardi, niño prodigio de Condé Nast, abiertamente gay, protegido de Anna Wintour, la conocida exeditora en jefe de Vogue. Traía a cuestas un currículum notable. Nacido en North Andover, un pueblo cerca de Boston, a los 25 años ya era director digital de Vogue Teen, cuyo tráfico aumentó de 2,9 millones de visitantes en 2016 a 7,9 al año siguiente. Luego fundó Them, la revista LGBT de la misma editorial.

Tanto éxito lo llevó a una crisis existencial de la que salió con sus estudios de religión en Harvard. Recuperó la fe y la relación con su padre, quien lo rechazó al saber que era homosexual a los 14 años. Su puesto en Playboy le viene perfecto, porque ha hecho su carrera documentando y dándole una mirada fresca a los temas de género.

Picardi tiene el foco puesto en la explosión de la manosfera (comunidades que promueven la masculinidad en línea), lo cual ha supuesto cambios profundos en esta década. Piensa que ahí la revista tiene un rol: quitarles el estigma a la sexualidad de los hombres y ayudarles a construir relaciones sanas con las mujeres.

También le interesa la actual recesión sexual. Desde 1990, la actividad en la alcoba de las personas de 18 a 64 años ha disminuido del 55 al 37 por ciento. Con una mirada pícara le dijo al periódico inglés: “Deberíamos promover la idea de que podemos sentir entusiasmo por el sexo, por el otro y por tocarnos mutuamente”.

Su primer número como editor, en abril, tuvo en portada a Karol G. La revista ahora es trimestral y quiere conquistar a las mujeres y a la generación Z. Foto: PlayBoy

La revista, cuyos lectores antes la escondían por su subido erotismo, ahora se puede leer sin pudor en el metro, con temas como la obsesión de la manosfera por el looksmaxxing (obsesión por maximizar el atractivo), la posibilidad de tener sexo en el espacio o una utopía científica en Honduras. Del pasado, ha recuperado los reportajes extensos y las páginas de ficción por las que pasaron grandes plumas como Nabokov, Murakami o García Márquez.