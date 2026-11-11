Britney Spears se alista para un nuevo capítulo de su carrera lejos de los escenarios

Britney Spears prepara un nuevo capítulo de su trayectoria, esta vez lejos de los escenarios. La cantante estaría trabajando en un proyecto que ha mantenido en secreto y que, según fuentes cercanas citadas por Page Six, lleva más de dos décadas imaginando. La iniciativa, para sorpresa de muchos, no estaría relacionada con la música, sino con el lanzamiento de un producto de consumo vinculado al estilo de vida.

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De acuerdo con el medio estadounidense, Spears ha dedicado el último año a desarrollar la propuesta y trabaja intensamente para preparar su presentación. Una de las fuentes consultadas describió el proyecto como algo profundamente personal, que tanto la artista como sus seguidores llevan mucho tiempo esperando. “Está llegando muy pronto”, aseguró el informante.

La reciente visita de la cantante a Nueva York también estaría relacionada con esta iniciativa. Spears fue fotografiada en octubre en el restaurante RinTinTin, en Manhattan, y, según las fuentes citadas por Page Six, el viaje tuvo como propósito asistir a reuniones de negocios. El medio añadió que podrían producirse nuevos desplazamientos antes de que se conozca el proyecto.

Aunque los detalles siguen bajo reserva, la apuesta tendría relación con una faceta que Spears ya ha explorado. En 2004 lanzó Curious, su primera fragancia, con la que inició una línea de perfumes que se amplió durante los años siguientes. En 2014 también presentó The Intimate Britney Spears, una colección de lencería y ropa para dormir. Y en septiembre de 2026 lanzó la edición limitada de Goddess Fantasy, otro producto dirigido al olfato.

Su nuevo libro

La cantante también prepara el lanzamiento de “Britney Spears: A Visual Celebration, Official and Authorized”, una obra ilustrada de colección que documenta su ascenso al estrellato y su impacto en la cultura pop.

El libro saldrá a la venta el próximo 24 de noviembre de 2026 bajo el sello especializado Insight Editions y con distribución de Simon & Schuster. La edición fue escrita por Kara Nesvig, periodista especializada en moda y cultura pop. El volumen cuenta con la autorización oficial de la artista. La obra aprovecha el éxito que representó su libro “La mujer que soy”, publicado en 2023.

Con una extensión de 320 páginas en formato de tapa dura y un precio de lanzamiento de 45 dólares, el ejemplar está diseñado como una retrospectiva visual. Lejos de ser un álbum fotográfico convencional, el libro reúne más de 600 fotografías y objetos de archivo que abarcan desde sus inicios hasta sus giras mundiales más emblemáticas.

El último proyecto sobre la princesa del pop es su película biográfica. El guion lo escribirá Liz Meriwether y estará dirigida por Jon M. Chu, quien saltó a la fama por Wicked.

El director calificó los primeros borradores entregados por Meriwether como “profundos, hermosos e increíbles”. Asimismo, Chu confirmó previamente que la propia Spears estará muy involucrada en el desarrollo creativo de la cinta, que abarcará desde su infancia y su paso por The Mickey Mouse Club hasta los años que pasó bajo tutela legal.