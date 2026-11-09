¿Qué pasó entre Taylor Swift y Karlie Kloss? Su más reciente encuentro revivió una amistad que parecía perdida

Taylor Swift tuvo una acompañante inesperada en el palco del Arrowhead Stadium. Durante el partido entre los Kansas City Chiefs y los New York Jets, que se disputó el pasado domingo 8 de noviembre, la cantante compartió la jornada con Karlie Kloss, una de sus amigas más cercanas durante la década pasada. Las dos fueron fotografiadas juntas mientras apoyaban a Travis Kelce, esposo de la artista, en un encuentro que terminó con victoria de su equipo por 35-12.

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La presencia de la modelo llamó la atención porque ambas llevaban varios años sin aparecer juntas públicamente. Pero su historia comenzó en 2013, cuando se conocieron públicamente en el entorno del desfile de Victoria’s Secret, en el que la cantante participó como artista invitada y la modelo desfiló. A partir de entonces se hicieron habituales sus apariciones juntas, sus viajes y las fotografías que compartían en redes sociales.

En 2015 la amistad alcanzó su punto máximo en popularidad, ya que protagonizaron una portada de la edición estadounidense de Vogue y Kloss participó en el videoclip de Bad Blood, canción de Swift en la que también aparecieron otras figuras cercanas a la cantante. Durante esos años, la modelo formó parte del grupo de amigas que acompañaba a la artista en eventos y actividades públicas, era habitual que compartieran tiempo en el backstage y que subieran imágenes juntas.

Sin embargo, en 2018 comenzaron las especulaciones sobre un posible distanciamiento. El episodio que generó polémica fue la ausencia de Swift en las dos ceremonias de matrimonio de Kloss con el empresario Joshua Kushner. Ninguna de las dos confirmó públicamente que hubiera ocurrido una ruptura de su amistad ni explicó las razones de la distancia, pero sí quedó en el público la sensación de que todo había cambiado.

Para intentar apaciguar los comentarios en redes, Kloss habló con The New York Times y pidió no creer todo lo que se publicaba. Aseguró que Swift seguía siendo una de sus amigas más cercanas.

Otro momento llamativo ocurrió en agosto de 2023, cuando la modelo asistió a uno de los conciertos de la gira The Eras Tour en Los Ángeles. Aquí se le vio disfrutar de los éxitos de Swift entre el público y no en el área reservada para los invitados de la cantante, como lo hacía antes.

Sin embargo, la razón que habría justificado la ruptura estuvo en el acercamiento de Kloss a Kendall Jenner, acérrima enemiga de la intérprete, con quien compartió frecuentemente en fiestas y pasarelas a finales de la década pasada.

La relación volvió a retomar un rumbo fraterno en julio de 2026, cuando Kloss asistió a la boda de Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Después de la ceremonia, la modelo fue consultada sobre el enlace y prefirió no revelar detalles de la vida privada de sus amigos. “Lo que sí diré es que son una pareja increíble y estoy muy feliz por ellos”, expresó.