Met Gala 2027: tras cancelar el homenaje a John Galliano, el Met anuncia su nueva exposición sobre la moda cotidiana

La Met Gala de 2027 tendrá un enfoque muy distinto al que inicialmente se había proyectado. Después de cancelar la exposición dedicada al diseñador británico John Galliano, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció el nuevo tema de su tradicional muestra del Costume Institute: extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday.

La propuesta busca demostrar que las prendas y los materiales más comunes también pueden convertirse en piezas extraordinarias cuando pasan por la mirada creativa de los diseñadores.

El anuncio marca un cambio importante en la programación del museo y pone fin a meses de incertidumbre sobre el contenido de la exposición que acompañará la gala del próximo año.

La nueva propuesta se aleja de la retrospectiva que iba a reconocer la trayectoria de Galliano y se concentra en elementos presentes en cualquier clóset: jeans, camisetas, chaquetas acolchadas, abrigos, papel, plástico y metal.

John Galliano cancela su exposición en el Met tras la polémica por sus comentarios antisemitas

La exposición estará a cargo de Andrew Bolton, curador principal del Costume Institute, quien plantea una reflexión sobre la relación entre la ropa, el cuerpo, los recuerdos y la vida diaria.

La intención es invitar al público a mirar de otra manera aquello que suele considerar ordinario y descubrir las posibilidades estéticas y conceptuales que existen en los objetos más familiares.

Andrew Bolton explicó que la idea surgió de su interés por comprender cómo las personas experimentan la ropa en su vida diaria. ”

La ropa cotidiana lleva consigo cantidades extraordinarias de significado”, señaló el curador, al referirse a esas prendas favoritas que se conservan durante años y terminan acumulando historias personales.

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La cancelación del homenaje a John Galliano

El diseñador John Galliano renunció a la exposición que el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Met, preparaba para reconocer su trayectoria de cuatro décadas. Foto: AP Photo/Jacques Brinon

El cambio de temática tiene su origen en la controversia que provocó el anuncio de John Galliano: Horizons, la exposición que el museo había previsto para la primavera de 2027.

La retrospectiva pretendía recorrer el trabajo del diseñador, reconocido por su trayectoria en casas como Dior y por su capacidad para construir propuestas teatrales y narrativas dentro de la alta costura.

Sin embargo, la decisión de dedicarle una exposición generó críticas por sus antecedentes de comentarios antisemitas y racistas. El episodio más conocido ocurrió en 2011, cuando Galliano fue grabado profiriendo insultos antisemitas contra una pareja en París. El diseñador fue condenado ese año por la justicia francesa y perdió su cargo como director creativo de Christian Dior.

La polémica volvió a cobrar fuerza cuando se conoció el proyecto del Met. Representantes de la comunidad judía, figuras públicas y personas vinculadas al museo cuestionaron que se le rindiera homenaje institucional sin considerar suficientemente el daño causado por sus declaraciones. También hubo preocupación porque la fecha prevista para la gala, el 3 de mayo de 2027, coincidía con el Día de Conmemoración del Holocausto, conocido como Yom HaShoah.

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El 31 de agosto de 2026, el Metropolitan Museum of Art y Galliano anunciaron conjuntamente que la exposición no seguiría adelante en los términos previstos.

”Tras conversaciones reflexivas con John Galliano, hemos decidido conjuntamente no seguir adelante con la exposición”, expresó Max Hollein, director y CEO del museo, en el comunicado oficial.

Por su parte, Galliano manifestó su agradecimiento al Met, especialmente a Hollein, Bolton y Anna Wintour, por haber considerado dedicarle una exposición a su trayectoria. El diseñador aseguró sentirse profundamente conmovido por el reconocimiento y agradeció la confianza y el trabajo de investigación que el equipo había invertido en el proyecto.

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La próxima edición de la Met Gala se celebrará el lunes 3 de mayo de 2027, en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. La muestra extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday abrirá sus puertas al público el 9 de mayo de 2027 y permanecerá disponible hasta el 9 de enero de 2028.