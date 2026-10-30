Céline Dion hizo historia tras su regreso a los escenarios: cifras récord y un emotivo momento

Céline Dion convirtió su regreso a los escenarios en uno de los acontecimientos musicales y económicos más importantes de 2026. La primera etapa de su residencia en París terminó con 16 conciertos realizados, cerca de 540.000 entradas vendidas y una recaudación de 112 millones de euros, según las cifras de Billboard Boxscore. El resultado marcó un nuevo hito en la trayectoria de la cantante canadiense y dejó grandes recursos a la capital francesa.

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Los números adquieren otra dimensión al observar el rendimiento de cada presentación. Celine Dion Paris tuvo un promedio de 33.700 asistentes por noche y 7,8 millones de dólares recaudados por espectáculo. Esta última cifra supera en más de diez veces los ingresos promedio que la artista conseguía por noche durante sus anteriores residencias en Las Vegas y duplicó el de cualquier otra residencia de Dion.

Desde diciembre de 1990, cuando ofreció un concierto en el Theatre St-Denis de Montreal, Dion acumula 1.300 millones de dólares en ingresos, 9,8 millones de entradas vendidas y 1.517 presentaciones registradas por Billboard. Más de la mitad de esos resultados corresponden a sus tres residencias, incluida la actual en Francia.

El impacto económico para París

La llegada de la cantante también se convirtió en una oportunidad para hoteles, restaurantes, comercios y empresas de transporte. Antes de que comenzara la residencia, la agencia regional de turismo Choose Paris Region calculó que los conciertos podían generar entre 500 y 800 millones de euros en actividad económica.

Los hoteles de París y sus alrededores registraron aumentos de entre 10 y 15 puntos porcentuales en sus tasas de ocupación durante las fechas de los conciertos, en comparación con el año anterior. En La Défense, donde se encuentra el recinto, el incremento llegó hasta el 12 %. Por ejemplo, la cadena Adagio informó que sus reservas aumentaron cerca de un 400 % después del anuncio de las presentaciones y que los establecimientos de esa zona y del oeste de París alcanzaron una ocupación del 80 % durante los fines de semana de los espectáculos.

La enfermedad que la alejó de los escenarios

Detrás de estos resultados hay una historia personal que durante años estuvo marcada por el deterioro de su salud. En diciembre de 2022, Céline Dion anunció que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune poco frecuente, que provoca rigidez muscular y espasmos dolorosos. La cantante explicó que la enfermedad afectaba su capacidad para caminar y también comprometía los músculos que utiliza para cantar.

En una entrevista publicada por Harper’s Bazaar en agosto de 2026, la artista reveló que había experimentado síntomas durante 17 años antes de recibir un diagnóstico. Durante ese tiempo llegó a cancelar presentaciones por problemas que describía públicamente como resfriados o sinusitis, aunque detrás de esas explicaciones enfrentaba dificultades de salud mucho más graves. En los episodios más severos, el dolor le impedía caminar y podía dejarla incapacitada para moverse o comunicarse.

Por ello, la recuperación exigió un trabajo constante. Dion explicó que se sometió a un proceso de rehabilitación que incluyó nuevos medicamentos, fisioterapia, terapia vocal e inmunoterapia. También contó que, como parte de su preparación para los conciertos, realizaba sesiones de pilates de 90 minutos tres veces por semana y asistía a clases de ballet otros dos días.

La cantante describió ese periodo como una sucesión de caídas y recuperaciones. Además, precisó que no hay una cura definitiva: el síndrome continúa siendo una condición que requiere atención médica permanente. En 2024 su fundación destinó dos millones de dólares a la investigación de trastornos neurológicos autoinmunes.

Esta explica por qué la artista se tomó un momento al principio de su primer concierto de la residencia para dirigirse al público y recordar la promesa que había hecho de regresar: “Prometí volver, volver a subir a un escenario. ¡Así que aquí estoy, cantando para ustedes y para mí, cantándole a la vida!”.

La última función de esta primera etapa fue el 17 de octubre. Al despedirse, agradeció a París por recibirla y escribió que guardaría esos momentos durante mucho tiempo. La respuesta del público abrió las puertas a una segunda etapa que espera repetir el éxito de la primera. Serán diez conciertos entre el 8 y el 29 de mayo de 2027.