Patrick Stewart más allá de Star Trek y X-Men: las causas que defendió antes de su muerte

Sir Patrick Stewart construyó una carrera de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. Sin embargo, detrás de personajes como el capitán Jean-Luc Picard, de Star Trek, y el profesor Charles Xavier, de X-Men, también hubo una historia personal marcada por experiencias familiares difíciles y un compromiso sostenido con distintas causas sociales. Su partida, a los 86 años, estuvo marcada por un proceso contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

La noticia se conoció un día después de su fallecimiento, cuando su representante confirmó que había vivido un “breve y conmovedor recorrido” con ambas enfermedades. Stewart nunca había hecho público su diagnóstico ni hablado abiertamente de cómo enfrentó la enfermedad, pero su familia informó que estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos días, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas.

Tras conocerse su diagnóstico, la familia pidió que quienes quisieran rendirle homenaje consideraran hacer donaciones a dos organizaciones: el Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund, dedicado a la investigación, y Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources, que ofrece orientación y acompañamiento a quienes cuidan a personas con demencia.

Adicionalmente, se conoció que una de las últimas voluntades del actor fue no recibir flores en su funeral y en su lugar que sus amigos, fans y allegados realicen donaciones a asociaciones en contra del Alzheimer, el trastorno contra el que luchó durante los últimos años de su vida.

La rapidez de su deterioro se debió a que el Alzheimer y los cuerpos de Lewy forman lo que se conoce como “demencia mixta”. Su coexistencia puede hacer más complejo el diagnóstico, porque algunos síntomas se superponen y no siempre es sencillo determinar cuál de los procesos está provocando cada alteración. El neurólogo Keith Vossel, de la Universidad de California, explicó a Los Angeles Times que cuando ambas patologías se combinan es muy probable que el deterioro avance rápidamente.

A pesar de su fallecimiento, Sir Patrick Stewart tendrá una última premiere póstuma en Avengers: Doomsday cuando aparezca en la gran pantalla como el profesor Charles Xavier. La película de Marvel Studios llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Los X-Men están de vuelta en un nuevo adelanto de la esperada cinta 'Avengers: Doomsday Foto: x

Su lucha contra la violencia de género

Mucho antes de que se conociera su enfermedad, Stewart había utilizado su reconocimiento público para hablar de una experiencia que lo marcó desde la infancia: la violencia que su padre ejercía contra su madre, Gladys. El actor creció en Yorkshire, Inglaterra, durante las décadas de 1940 y 1950, y presenció episodios de agresión que, según relató años después, también afectaron a sus hermanos.

En 2004 decidió contar públicamente esa historia como parte de una campaña internacional de Amnistía Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Recordó que, después de las agresiones, algunos miembros de la sociedad, incluidos policías y profesionales de la salud, culpaban a su madre con comentarios que justificaban el comportamiento del agresor. Para Stewart, ese silencio contribuía a perpetuar el abuso.

“Si no levantas la mano en señal de protesta, eres parte del problema”, sostuvo en aquella campaña. Tres años después se convirtió en embajador de Refuge, organización británica que trabaja con mujeres y niños afectados por la violencia doméstica. Participó en actividades de sensibilización, recaudación de fondos y conversaciones sobre políticas públicas.

En una entrevista de 2017 con la organización Theirworld, explicó: “Hago este activismo por mi madre, porque no pude hacerlo por ella entonces”. También defendió la importancia de que los hombres se involucraran en la lucha contra la violencia doméstica y ayudaran a romper el silencio alrededor de estas experiencias.

Su trabajo con Refuge estuvo relacionado con el reconocimiento de los niños que presencian situaciones de violencia en sus hogares. La organización destacó su contribución a las conversaciones que ayudaron a visibilizarlos como víctimas por derecho propio, una perspectiva incorporada en la Ley de Abuso Doméstico de 2021 del Reino Unido.

Otra causa que defendió estuvo relacionada con su padre, Alfred Stewart. Durante años, el actor habló de él principalmente por los episodios de violencia que había presenciado en su infancia. Sin embargo, una investigación familiar para el programa de la BBC Who Do You Think You Are? le permitió conocer que su padre había regresado de la Segunda Guerra Mundial con un grave trauma psicológico, entonces conocido como shell shock y hoy relacionado con el trastorno de estrés postraumático.

Stewart contó que la familia nunca había hablado de ese diagnóstico y que su padre tampoco había recibido el tratamiento que necesitaba. Después de conversar con especialistas y conocer más sobre el trauma de guerra, decidió involucrarse con Combat Stress, una organización británica dedicada a apoyar la salud mental de los veteranos de las fuerzas armadas. Por ello, se convirtió en uno de sus embajadores y defendió la necesidad de ofrecerles una atención adecuada.