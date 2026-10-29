Jay-Z será la estrella del Super Bowl LXI. Así reaccionó el mundo del deporte

El rapero Jay-Z será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, en Inglewood, California. La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron su participación durante la transmisión del partido entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles. Una decisión emotiva para el artista porque estuvo durante años en el equipo de curaduría del show.

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Jay-Z, además, dirige la compañía que produce el espectáculo. Desde 2019, Roc Nation mantiene una alianza con la NFL para diseñar el entretenimiento musical de la liga, incluido el show de medio tiempo, la presentación más importante de la industria televisiva estadounidense.

Desde ese momento nació la posibilidad de que el estadounidense actuara en el Super Bowl, según informó AP. El músico rechazó inicialmente la idea de presentarse porque no aceptaría una actuación conjunta. Y para 2024, el rapero también había dicho que escoger su propio nombre demasiado pronto habría sido una decisión egoísta.

Sin embargo, la misma AP reveló que el neoyorquino finalmente tomó la decisión de lanzarse en solitario para el evento, reivindicando una trayectoria que incluye los álbumes Reasonable Doubt, publicado en 1996, y The Blueprint, de 2001, sumado a sus 25 premios Grammy e inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021.

“Desde Reasonable Doubt hasta pisar el escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, ha sido toda una aventura”, afirmó en el comunicado divulgado por la NFL. Y añadió que, después de tres décadas de música, trabajo y cultura, “llegar a ese escenario es un sueño hecho realidad”.

Jay-Z y sus hijos son fanáticos del fútbol americano. Foto: Getty Images for Roc Nation

¿Qué dice la NFL?

Roger Goodell, comisionado de la competición, confesó que deseaba ver a Jay-Z alguna vez en el show: “Cuando llegamos al acuerdo inicial para producir el espectáculo, solo tenía una petición: que Jay-Z subiera al escenario algún día, cuando sintiera que había llegado el momento”. Añadió que estaba entusiasmado con la posibilidad de que el público de todo el mundo conociera la capacidad artística, la creatividad y el impacto cultural que el rapero llevaría al evento.

Oliver Schusser, vicepresidente de Música y Contenido Internacional de Apple, también destacó la influencia del artista en la cultura musical global. Según el directivo, la compañía ha trabajado con Jay-Z y Roc Nation para llevar al escenario del Super Bowl a algunos de los artistas más destacados de los últimos años, y celebró que ahora sea él quien asuma el papel principal.

La exestrella de los Eagles, Jason Kelce, quien ahora es analista para una cadena televisiva, no pudo contener su entusiasmo ante el anuncio realizado durante la transmisión: “Él es el mejor de todos los tiempos”.

Scott Van Pelt, un reconocido periodista, se sumó al entusiasmo y manifestó que se sintió como si viera a Tom Brady jugando nuevamente; además, dijo que es “un gran admirador de Jay-Z, ya que crecí en Nueva York, así que esto significa mucho para mí. Estaré en el Super Bowl para verlo actuar en el medio tiempo. Hace poco estuve en su concierto en el Yankee Stadium. Fue increíble”.

Finalmente, leyendas del deporte estadounidense como Brady, LeBron James y Jamal Crawford felicitaron a Jay-Z por ser el elegido para tomar el micrófono en el Super Bowl LXI.