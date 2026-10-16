En el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, El Kalvo dará este sábado un concierto con el que celebra 20 años de trayectoria artística. Reconocido por su propuesta de rap inmersivo, su particular estilo de rimar y una narrativa que convierte lo cotidiano en poesía, el artista ha construido una obra que aborda problemáticas sociales desde una mirada cercana, elocuente y cargada de imágenes que dialogan con la cultura popular.

La presentación recorre las canciones que han marcado su carrera e incluye el estreno en vivo de varias pistas de RESABIADO, su más reciente álbum. Acompañado por La Banda Resabiada y artistas invitados que han hecho parte de su recorrido, El Kalvo propone un encuentro que celebra dos décadas de creación independiente, exploración sonora y el arte de contar historias que retratan la vida de Bogotá desde una perspectiva íntima.

Antes de su concierto, después de su ensayo general, hablamos con él. Esto nos dijo.

ARCADIA: Hola, Kalvo, ¿cómo estuvo ese ensayo?

EL KALVO: Muy bien, muy bien. Ya todo afinado con la banda. Ahorita estamos en paso técnico con luces y con producción general, y más tardecito llega el de visuales a hacer paso general, revisión de contenidos y ya estamos.

ARCADIA: En una carrera de 20 años, imagino que ha escuchado hip hop y rap toda su vida. Si no es así, usted me dirá, pero quería que me contara cómo define usted el hip hop y el rap...

E.K.: El hip hop es la cultura a la cual pertenecemos los raperos; el rap es la música. Para mí esa es la gran diferencia entre las dos cosas. Uno hace rap, ya lleva más de la mitad de la vida en la vuelta y así es como lo vivimos y lo ejercemos todos los días.

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ARCADIA: Cuénteme un poco de la música que lo formó y lo llevó a decir: “Este es mi camino”...

E.K.: Diría que mis influencias son muy por el lado del rap en español: el rap mexicano, el rap boricua, el rap español, el rap venezolano de toda la época de los 2000. Siento que esa fue una época en la que el rap descubrió otros recursos y otros universos aparte de la calle: se salió de la calle y entró a otros espacios y lugares. Ese fue el rap que a mí me hizo ser lo que soy, un rap que busca otros lugares.

ARCADIA: Para los que no tienen ni idea de cómo suena El Kalvo, si le toca escoger tres canciones suyas que ilustren su arte, ¿cuáles escoge?

E.K.: Diría que Elías, que es una canción que le hice a mi abuelo y a mi familia, sería la primera que pondría, porque es una historia familiar que a la vez es la historia de muchas familias latinoamericanas. La segunda sería Bacatá, que es una canción que le escribí a la ciudad. Y la tercera sería Resabiada hasta coronar, que es un merengue bien rolo para echar pedal y hacer oficio.

ARCADIA: Cuéntenos de lo que ha marcado su carrera, los puntos que lo han hecho pellizcarse en su camino y decir: “Esto está pasando”. Y, en segundo lugar, si hay algún sueño que usted tenga muy marcado y que quiera cumplir, al que le esté apuntando.

E.K.: Definitivamente este sábado es un gran sueño cumplido, o por cumplirse muy pronto. Es algo que llevamos planeando mucho tiempo y que está en la lista de deseos hace rato. Para mí, el gran sueño siempre es viajar con la música, llevar a mi familia y a mis amigos a pasear por el mundo. Espero ir a México, quiero mucho ir a México, y también hacer una gira latinoamericana y una por Europa. Me parece un gran plan todo lo que tiene que ver con aeropuertos y trenes; me parece muy divertido que la música lo lleve a uno a otros lugares, a conocer otros sabores y otras maneras de entender el mundo. Eso me entusiasma mucho y creo que es el gran sueño que siempre he tenido: que la música me teletransporte. Pero si hablamos de sueños más inmediatos, tocar en el Jorge Eliécer Gaitán es uno muy grande.

ARCADIA: Estrenó hace poquito Bacatá Resabiada y viene tocando con la banda Resabiada. Es una gran canción y un gran video. Cuénteme un poco de este tema con los resabiados y cómo integra el material de toda su carrera con lo nuevo que viene haciendo…

E.K.: Llevamos casi 4 años haciendo festivales y teatros con la banda. Hace un tiempo quedaron bautizados como “la banda Resabiada” porque todos se las resaben: son resabidos, muy sabiondos y muy virtuosos cada uno. Detrás del concepto de “resabiado” también está la terquedad de insistir en tener una banda en un tiempo en el que abundan los solistas o formatos más sencillos. Las agrupaciones de músicos casi se han extinguido de la escena musical en general. En los grandes artistas no hay un grupo conformado; detrás de su nombre hay gente trabajando, pero la idea de una banda, con integrantes que tengan su propia personalidad y posición, ya no es común.

Hace un tiempo quedaron bautizados como “la banda Resabiada” porque todos se las resaben: son resabidos, muy sabiondos y muy virtuosos cada uno. Detrás del concepto de “resabiado” también está la terquedad de insistir en tener una banda en un tiempo en el que abundan los solistas o formatos más sencillos.

Eso va ligado al trabajo en grupo y la comunidad, frente a una supercompetitividad voraz que aísla a la gente. Para mí, tener una banda y armar un parche para trabajar es un acto de terquedad e insistencia en algo no común, sabiendo que todo es más difícil. Esta terquedad se consagra tras 4 años tocando en lugares muy bacanos sin que esa música estuviera grabada en ningún lado, porque las versiones originales de los temas son producciones de estudio sin la banda, no lo que la gente escucha en vivo. Quisimos inmortalizar estas versiones: nos encerramos tres días en el estudio a grabar este disco de 14 canciones. Reversionamos temas que ya nos resabíamos e hicimos canciones nuevas compuestas en grupo, las cuales tienen un aire totalmente distinto porque las creamos desde cero con ellos. Son exploraciones musicales muy arriesgadas: el disco no tiene un solo género; hacemos cumbia, porro, merengue, rap, bolero... pasamos por todo. Cada canción es un giro totalmente diferente y un juego muy divertido.

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ARCADIA: Muy loable apostar por en grupo cuando todo indica la personalización de “hágalo solo”. Este nuevo trabajo lo están presentando de a poquitos. ¿Hay una fecha ya para que la gente lo pueda ver todo? ¿No lo han lanzado todavía?

E.K.: No, eso es lo más loco. Este proyecto empezó a principio de año con la idea de grabar el formato con banda. Le dijimos a la gente que lo íbamos a hacer y los fans nos apoyaron comprando porcentajes de las canciones: vendimos el 1% de cada una; las personas podían comprar el 1% de la canción que eligieran. Vendimos el 128% del disco (es decir, 128 participaciones del 1% distribuidas entre las 14 canciones, cerca del 10% de cada tema). Fue un éxito y pudimos financiar la grabación. Estuvimos tres días en el estudio grabando toda esta música. Grabarlo fue fácil y rápido, pero producirlo ha tomado tiempo; hasta ahora prácticamente estamos terminando la producción. Lo hemos ido soltando de a poco a lo largo del año y trabajando mucho la parte audiovisual en los videos, lanzando tema por tema. Paralelo a eso, hemos estado mezclando y masterizando. Ya logramos terminar este trabajo y el lanzamiento de todo el disco en redes es el 22 de noviembre.

ARCADIA: ¿Acaba de salir una canción nueva?

E.K.: Hoy acaba de salir una canción del disco que se llama “Rap Rolo”, una de las nuevas. Ni he tenido tiempo de publicar el teaser. Dentro de ocho días va a salir el video, del cual grabaremos tomas en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán durante el concierto. Todo está en construcción constante. El disco sale completo en redes el 22 de noviembre y también saldrá en formato vinilo, prensado en España, que estará en Colombia para diciembre. Además, me inventé un formato plegable del disco en origami, como un plegable infinito superloco, que viene con una USB con el disco y toda mi discografía. Hay muchas cosas pasando al tiempo.

ARCADIA: En el concierto va a integrar mucho audiovisual, la música y la banda ahí. ¿Qué puede esperar la gente de este sábado?

E.K.: Uf, va a estar buenísimo. Es un recorrido muy variado por muchas historias y momentos divertidos y emocionantes. Vamos a sudarnos las luces; todo está milimétricamente diseñado para que no se despeguen de sus asientos y en algún momento también vamos a bailar. La idea es poner más “teatro de ruana”, que lo hacemos superbacano, y que la gente viaje con nosotros, se deje llevar en un paseo y se monte en la película. A la larga son 38 canciones, es decir, 38 momentos distintos.

ARCADIA: Sobre su manera de escribir: ¿ha cambiado su método? ¿Arranca del beat y escribe, o parte de la letra? Cuénteme cómo conjura su hip hop y su entrega, tanto lírica como verbal.

E.K.: Me gusta mucho que la música me inspire las palabras, dejar fluir las ideas y ahondar en los conceptos. Me gusta hablar de un solo tema por canción, ensañarme con una temática y hacer casi una tesis. Digo yo que cada canción es una tesis porque trato de ser muy monotemático. Hay artistas que hablan de todo en un solo tema; yo, en cambio, me enfoco en una sola cosa. Es el reto que asumo. Me gusta ponerme en las chanclas de otras personas y cantar desde ahí, como quien escribe una novela o hace una película: montarme en el viaje de otros y sentir lo que sienten para disfrutar al máximo esta experiencia de vida.

Digo yo que cada canción es una tesis porque trato de ser muy monotemático. Hay artistas que hablan de todo en un solo tema; yo, en cambio, me enfoco en una sola cosa. Es el reto que asumo. Me gusta ponerme en las chanclas de otras personas y cantar desde ahí

ARCADIA: Bogotá, ¿qué tanto lo inspira? ¿Qué es Bogotá para usted?

E.K.: Siempre he vivido y estado acá. Lo es todo para mí; es mi arenera, el lugar que me tocó vivir y me siento muy afortunado. Es una ciudad única en el mundo, supersalvaje, hermosa, valiente, revolucionaria, antifascista y muy grafiteada y ruidosa. Me encanta, es mi ciudad.

ARCADIA: Ya que mencionaba trenes y todo eso, me preguntaba si lo emociona la idea del metro bogotano...

E.K.: Sí, la verdad se ve mejor de lo que esperábamos. Creo que muchos nos estamos llevando esa sorpresa. Se ve gótica, totalmente. Definitivamente nos pusieron el “look and feel” de una ciudad gánster.

Bogotá lo es todo para mí; es mi arenera, el lugar que me tocó vivir y me siento muy afortunado. Es una ciudad única en el mundo, supersalvaje, hermosa, valiente, revolucionaria, antifascista y muy grafiteada y ruidosa. Me encanta, es mi ciudad.

ARCADIA: En el hip hop se da mucha colaboración y usted colabora mucho con distintos raperos. ¿Qué es lo más importante en una colaboración? ¿Cuáles son las que más recuerda? ¿Con quién sueña colaborar todavía?

E.K.: Colaborar lo es todo, es el principio de todo. Ahorita estamos trabajando en varios proyectos: viene un álbum con un amigo productor de Cali que se llama el Caresucio, que es la próxima gran colaboración. También se vienen cosas con Granuja y con Pielroja, e iremos a hacer musiquita con Frente Cumbiero. Estamos juntando poderes y energía con varios amigos. Es una cuestión de energía: tiene que fluir y confluir las agendas, lo cual cada vez es más difícil. Estamos en el reto de buscarle tiempo a la creación y no tanto al trabajo ejecutivo, dedicando tiempo a pensar en el oficio.

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ARCADIA: El escenario actual está muy movido y nos está gobernando quien nos está gobernando. La gente salió a las calles. Quería que me contara cómo siente que alimenta todo este presente, que a nivel global también está totalmente distópico. ¿Cómo alimenta eso sus letras actuales, si es que lo hace, o si por ahora solo lo está procesando? ¿Cómo conjura usted ese presente?

E.K.: Claro, todo influye todo el tiempo. Estoy superafectado por lo que está pasando, pero ahí vamos dándole manejo. En el disco nuevo hay canciones específicas, como “Se te metieron”, que la cantamos hasta el cansancio durante las votaciones... y al final se nos metieron.

Yo trato de estar opinando, interpretando lo que pasa y haciendo catarsis, porque es loquísimo. Seguimos aferrados al arte; a veces hay que concentrarse en el oficio del hacer para no quedarse pasmados en el terror de un presente desalentador.

Hay otra que se llama Mi Ñero lo sabe, donde criticamos muchas cosas que están pasando ahorita. Esas ya salieron. Y ahorita viene otra que se llama Tanta soledad. Yo trato de estar opinando, interpretando lo que pasa y haciendo catarsis, porque es loquísimo. Seguimos aferrados al arte; a veces hay que concentrarse en el oficio del hacer para no quedarse pasmados en el terror de un presente desalentador. Seguimos con la convicción de apostarle al arte, a la vida y al amor por lo que hacemos.

ARCADIA: Por último, ¿cómo ve la escena del hip hop en Colombia?

E.K.: Todo va muy bien. Espero que siga mejor. Las generaciones nuevas están muy engomadas con el rap, afortunadamente. Seguimos, vamos que vamos.

*Puede conseguir sus entradas en este enlace.