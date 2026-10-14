Fonseca, Ryan Castro y Karol G llegarán a El Campín: crece la preocupación por el estado de la gramilla tras el aplazamiento de Millonarios

El Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, se prepara para recibir una agenda llena de conciertos durante los próximos meses, con artistas como Fonseca, Ryan Castro, Los Tigres del Norte y Karol G.

Sin embargo, mientras crece la expectativa por estos espectáculos, también aumenta la preocupación por el estado de la gramilla, especialmente después de los problemas que obligaron a aplazar el partido entre Millonarios y Once Caldas.

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La situación encendió las alarmas entre los aficionados luego de que el terreno de juego no estuviera en condiciones adecuadas para que se disputara el partido.

El compromiso tuvo que ser aplazado cuando varios hinchas ya se encontraban dentro del estadio, una decisión que causó molestias y volvió a poner sobre la mesa el impacto de los conciertos en el calendario del fútbol bogotano.

El montaje y desmontaje de tarimas, luces y otras estructuras, sumados a los trabajos de recuperación del césped después del concierto de BTS, exigieron labores de logística y adecuación durante varios días.

Pese a los esfuerzos de Sencia y de los equipos involucrados, las condiciones de la cancha no ofrecieron las garantías necesarias para jugar el 13 de octubre.

Ahora, con una nueva temporada de conciertos a la vista, la atención está puesta en cómo se manejará la programación para evitar que el fútbol vuelva a verse afectado.

El calendario musical incluye eventos de gran aforo que pondrán a prueba la organización y los tiempos de recuperación del estadio.

Conciertos que vienen en los últimos meses de 2026

Uno de los primeros será Fonseca en la Casa, el concierto con el que el cantautor bogotano debutará como protagonista en El Campín el 24 de octubre.

El artista, que suma más de 25 años de trayectoria y nueve premios Latin Grammy, prepara una producción con pasarela y recursos visuales para acercarse al público.

Una semana después llegará Ryan Castro con Awooween, un espectáculo de Halloween que tendrá un escenario de 360 grados y una propuesta centrada en los sonidos urbanos y el dancehall.

Ryan Castro confirmó concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá. Foto: Cortesía

Según información difundida por el artista, las localidades se agotaron en una hora. Además, el evento tendrá restricciones de edad según la zona.

La música regional también tendrá su espacio con Los Tigres del Norte, que presentarán ‘Los Tigres del Mundo’ en un espectáculo de más de cuatro horas, acompañado de mariachi y ballet folclórico mexicano.

Al día siguiente, el 21 de noviembre, llegará ‘Juntos de Nuevo, Misión Campín’, una noche dedicada al vallenato romántico con figuras como Jean Carlos Centeno, Binomio de Oro, Nelson Velázquez, Hebert Vargas y Alex Manga.

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El cierre de año estará marcado por Karol G, quien se presentará el 4, 5 y 6 de diciembre con su Viajando por el Mundo Tropitour. Las tres fechas podrían reunir cerca de 120.000 asistentes.

Con tantos eventos en fila, el reto será garantizar espectáculos exitosos sin comprometer la gramilla ni afectar nuevamente a los equipos y sus hinchas. La coordinación entre organizadores, Sencia y las autoridades del fútbol será clave para que la agenda cultural y deportiva pueda convivir en El Campín.