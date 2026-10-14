El Campín vive una serie de hechos polémicos y que tienen en el ojo del huracán al operador del escenario deportivo y de entretenimiento, Sencia, empresa dueña del estadio y que no ha podido aún dejar listo el estadio para los juegos programados que tiene con el Fútbol Profesional Colombiano. Esto dado que, tras un mantenimiento del escenario, que obligó a reemplazar la grama, se presentaron contratiempos y no pudo ser entregado.

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En la mañana de este 14 de octubre, Sencia se pronunció tras los hechos, asegurando que lamentaba los hechos y ofrecía disculpas a los hinchas y a la afición por los inconvenientes que la cancelación del encuentro haya podido ocasionar.

Sencia ofreció disculpas a los hinchas tras la cancelación del partido en El Campín, debido a los problemas que persisten con la gramilla del estadio. Foto: Cristian Bayona

Dijeron que los partidos de fútbol y los aficionados son una prioridad en el estadio. En consecuencia, se adoptarán las medidas para responder a quienes asistieron al estadio ayer en la noche.

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“Sencia reitera que el fútbol es y seguirá siendo una prioridad para Sencia. A partir de hoy, continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos de fútbol en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá”, comentó.

El operador de El Campín aseguró que adoptará medidas para responder a los aficionados que asistieron al escenario deportivo la noche del 13 de octubre. Foto: Sencia

Adicional a ello, la empresa aseguró que, tras el último concierto realizado, que fue el de BTS, se trabajó buscando que las condiciones estuvieran dadas para la realización del partido, buscando siempre la seguridad de los jugadores y los aficionados.

Sin embargo, tras la complicada situación, entiende, acepta y acata las decisiones de las autoridades en este sentido.

“En complemento a los trabajos que se vienen realizando, se atenderán los requerimientos adicionales que formulen las autoridades competentes en relación con el mantenimiento de la gramilla del Estadio Nemesio Camacho”, comentó la empresa tras lo sucedido que generó fuerte polémica.

La empresa Sencia afirmó que reforzará el trabajo con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para garantizar las condiciones necesarias para los próximos partidos. Foto: Cristian Bayona