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IDRD pedirá dejar fuera de servicio a El Campín: evalúan dura multa a Sencia por estado de la grama y piden cancelar conciertos

El deterioro de la grama del estadio ha sido un hecho polémico durante los últimos días y ha abierto un nuevo debate sobre el uso del escenario.

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Redacción Semana
14 de octubre de 2026 a las 8:32 a. m.
Estado de la grama en El Campín es tema de debate entre la prensa y los aficionados.
Estado de la grama en El Campín es tema de debate entre la prensa y los aficionados. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Durante la mañana de este 14 de octubre, el IDRD se pronunció en una rueda de prensa frente a la grave situación que se vive en el Estadio El Campín, luego de que la grama no pudiera ser utilizada en la noche del 13 de octubre para el juego previsto del Futbol Profesional Colombiano.

El Instituto aseguró que pedirá a Sencia que se cancelen los próximos dos conciertos que tiene el escenario. El de Ryan Castro y Fonseca, y que adicional a ello, se cancele el partido previsto para el día de mañana, de tal modo que el estadio quede fuera de servicio mientras se puede reparar.

También contemplan una multa de carácter monetario y penal contra el operador del estadio, tras los graves incumplimientos que se desataron por cuenta de un mantenimiento luego del concierto de BTS.

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