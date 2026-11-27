El Bronx Distrito Creativo finalizó este noviembre de 2026 su primera etapa de construcción, consolidando su transformación en la Casa de las Industrias Culturales y Creativas de Bogotá.

Distrito le dio vía libre al arranque de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo

Al inicio de la administración del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, en 2024, la obra registraba un avance del 23 %. El Distrito logró completar la fase I mediante el trabajo conjunto entre la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), en el marco del Plan Parcial Voto Nacional–La Estanzuela.

Llega Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026, la fiesta electrónica gratuita de la capital

“Hoy es un hito para Bogotá la finalización de las obras de la fase I del Bronx Distrito Creativo. Hace diez años este era un espacio de inseguridad, miedo y violencia, pero hoy, gracias a la articulación de tres administraciones, estamos transformando el centro de la ciudad”, expresó el mandatario.

Recuperación de tres espacios patrimoniales

Durante esta etapa —respaldada por el Convenio Interadministrativo Marco 124/364 de 2018 y el Convenio Derivado 164 de 2019— se recuperaron más de 520 puertas y ventanas, 660 balaustres, murales y redes técnicas en tres escenarios principales:

La Facultad: antiguo edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde se restauraron 2.526 m² de baldosas hidráulicas (cerca de 62.500 piezas hechas a mano, la mayor restauración de mosaicos en Colombia), se reforzaron 4.450 m² de cubierta con 82 cerchas metálicas (132 toneladas) y se recuperó el 59 % de más de 74.000 tejas de barro originales.

antiguo edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde se restauraron 2.526 m² de baldosas hidráulicas (cerca de 62.500 piezas hechas a mano, la mayor restauración de mosaicos en Colombia), se reforzaron 4.450 m² de cubierta con 82 cerchas metálicas (132 toneladas) y se recuperó el 59 % de más de 74.000 tejas de barro originales. La Milla: primera calle pública techada de Colombia, con capacidad para cerca de 4.000 personas, cubierta de metal y más de 300 m³ de madera laminada certificada FSC procedente de Jericó (Antioquia), además de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS).

primera calle pública techada de Colombia, con capacidad para cerca de 4.000 personas, cubierta de metal y más de 300 m³ de madera laminada certificada FSC procedente de Jericó (Antioquia), además de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS). La Flauta: edificio de 1.811,74 m² que operará como Fab Lab (laboratorio de creación y prototipado), cuya terraza de más de 300 m² cuenta con 150 m² de zonas verdes y más de 2.000 plantas, incluidas especies nativas.

Bogotá finaliza la primera etapa de construcción del Bronx Distrito Creativo y entrega restaurados sus espacios patrimoniales. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

“Estamos hablando de la obra de recuperación patrimonial más importante que se ha hecho en Colombia en los últimos años”, añadió Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo.

Arqueología urbana, etapa 2 y modelo de operación

Con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), durante 32 meses se desarrolló un proceso de arqueología urbana en La Facultad, La Flauta, La Milla y la plazoleta de la avenida Caracas, donde se clasificaron 110.924 objetos —a un ritmo superior a 5.000 piezas mensuales— que documentan la ocupación desde las épocas prehispánica y colonial hasta la Bogotá contemporánea, entre ellos vestigios hidráulicos coloniales, botijas peruleras, manuscritos y cerámica prehispánica carbonizada.

Bogotá finaliza la primera etapa de construcción del Bronx Distrito Creativo y entrega restaurados sus espacios patrimoniales. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

“No solo recuperamos el valor histórico y arquitectónico del sector con los más altos estándares ambientales, sino que abrimos las puertas de un escenario vivo donde creadores, emprendimientos y audiencias se encontrarán para proyectar el futuro cultural de la ciudad”, explicó Blanca Andrea Sánchez, directora de la Fuga.

En paralelo, la etapa 2 (13.109 m²), iniciada en febrero de 2026, registra un avance físico del 13 % al 31 de octubre e incluye dos niveles de sótanos con 181 parqueaderos, una nueva superficie pública y una conexión vertical con La Esquina Redonda, con entrega prevista para el primer semestre de 2028. El modelo de operación y mantenimiento avanza en la fase II de factibilidad hasta el tercer trimestre de 2027, con la adjudicación de la concesión proyectada para el último trimestre de ese año.