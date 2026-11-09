Alcaldía de Bogotá alista proyecto para recortar entidades del Distrito: varias se fusionarán y desaparecerán

En las últimas horas, SEMANA conoció un borrador de proyecto de acuerdo con el que la Alcaldía de Bogotá buscaría reorganizar la administración de distintas entidades del Distrito, con el fin de eliminar algunas que tienen funciones duplicadas. Se plantea fusionar algunas y trasladar sus responsabilidades a secretarías ya existentes.

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Con ello, la Alcaldía lograría reducir el número de entidades públicas que tiene Bogotá, además de concentras las funciones y con ello disminuir los costos a la administración.

Entre los cambios, el proyecto plantea fusionar el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) con la Secretaría General, suprimir y liquidar el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) y que sus funciones pasen a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría General.

La Alcaldía de Bogotá busca reducir el número de entidades públicas mediante fusiones, supresiones y liquidaciones. Foto: Alcaldía de Bogotá

Otro de los cambios viene para el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), que sería suprimido y liquidado para que sus funciones pasen a la Secretaría de Educación.

Una medida similar se plantea para el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), que sería suprimido y liquidado. Sus funciones de atención y protección a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad serían asumidas por la Secretaría de Integración Social.

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En materia cultural, la iniciativa propone fusionar la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) con el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES). Esta última entidad asumiría las funciones de la Fundación, incluidas las actividades y proyectos culturales que desarrolla en el centro de Bogotá y en el Bronx Distrito Creativo.

La iniciativa también contempla autorizar la liquidación de la EGAT, entidad que presta apoyo administrativo y contractual al sector salud. Foto: ANI y Getty Images

Por su parte, el Instituto para la Economía Social (IPES) también sería suprimido y liquidado, y sus funciones pasarían a la Secretaría de Desarrollo Económico. Esta dependencia asumiría los programas relacionados con la atención a vendedores informales, el fortalecimiento de la economía popular y la administración de las plazas de mercado distritales.

La propuesta también contempla autorizar la supresión y liquidación de la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT), que presta servicios de apoyo a la gestión administrativa y contractual del sector salud. Con su desaparición, las funciones que correspondan serían asumidas por las entidades del sector, mientras que las subredes integradas de servicios de salud podrían adelantar procesos de compra conjunta.

También se daría un cambio con la Bibliored, pues se crearía una nueva figura institucional, por la idea de constituir el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Bogotá y las bibliotecas pasarían allí y saldrían de la Secretaría de Cultura.

El proyecto establece un plazo de seis meses para modificar determinadas instancias de coordinación y de 12 meses para implementar los procesos de reorganización institucional. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El proyecto propone que los cambios se darían en varios plazos. El primer plazo a seis meses para que el alcalde modifique la denominación, integración o funciones de determinadas instancias. Además un proceso de implementación de 12 meses para los procesos de reorganización institucional.