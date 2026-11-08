Alcalde Galán anunció nuevo avance del Metro de Bogotá: finalizó obra clave sobre la NQS y reveló qué sigue

La construcción del Metro de Bogotá es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en la historia de la capital. La iniciativa busca transformar la movilidad de la ciudad y ofrecer a sus habitantes una alternativa de transporte más eficiente y cómoda.

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En medio de los trabajos que se adelantan desde 2021, la Línea 1 alcanzó un nuevo hito. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que se completó el vaciado de la dovela de cierre del puente ubicado en la intersección de la avenida NQS con calle 8 sur, una estructura que permitirá dar continuidad al viaducto en este sector.

El puente tiene una longitud de 159 metros y fue construido mediante el método de voladizos sucesivos. Esta técnica consiste en unir diferentes segmentos de concreto de manera progresiva, sin necesidad de instalar soportes temporales en la mitad de la vía.

De esta forma, fue posible avanzar con la obra mientras se mantenía la circulación vehicular y el servicio de TransMilenio, aunque con los respectivos planes de manejo de tráfico.

Carlos Fernando Galán en inspección de la primera línea del Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

La culminación de esta estructura representa otro paso importante para el proyecto, que registra un avance general del 84,68 %. Según explicó el mandatario, con este trabajo se completó una de las últimas grandes estructuras de la primera línea, por lo que los esfuerzos se concentrarán ahora en terminar los tramos pendientes del viaducto y avanzar en las estaciones.

Imagen de cómo avanza la primera línea del Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Con la fundición de la última dovela del puente de la NQS con calle 8 sur completamos la última gran estructura de la Línea 1 del Metro de Bogotá. De aquí en adelante, los trabajos se concentrarán en completar el viaducto en los tramos restantes y en las estaciones. Ya no tendremos estructuras de esta magnitud por construir. La de la calle 26 ya se terminó y ahora completamos esta”, señaló el mandatario.

Con estos avances, la ciudad continúa con las obras del proyecto, con miras a que esté listo para iniciar su operación comercial en 2028.

El procedimiento comenzó a las 11:00 p. m. del sábado 7 de noviembre y se prolongó durante aproximadamente cuatro horas. Para completar el segmento que une los dos extremos del puente se utilizaron cerca de 28 metros cúbicos de concreto.

Los trabajos en este punto de la ciudad también incluyen la construcción de las estaciones SENA del Metro y de TransMilenio, además de un puente metálico de 219 metros de longitud que conectará ambas infraestructuras. La intención es facilitar los desplazamientos de los usuarios y permitir la integración entre los dos sistemas de transporte público.

Por su parte, Leónidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, destacó el ritmo de las obras y las labores realizadas para mantener la movilidad durante la construcción.

Construcción del Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Hemos visto aquí realmente una eficiencia, un trabajo de 24 horas, gente comprometida y el desarrollo del puente, con muchos planes de manejo de tráfico, pero que ha permitido que la NQS fluya en este sector”, afirmó.