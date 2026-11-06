Nuevo paso para la Segunda Línea del Metro de Bogotá: estas son las tres empresas avaladas para presentar la licitación

La construcción del metro en Bogotá ha sido un anhelo de los capitalinos y, con el adelanto evidente para la ciudadanía que ya lleva la primera línea, la alcaldía trabaja para los trabajos de la segunda línea y, en este contexto, el alcalde Galán hizo el siguiente anuncio:

“Los tres grupos que se presentaron para ser precalificados en esta línea tuvieron la revisión correspondiente por un evaluador independiente y pasaron todos los filtros y pueden entrar en la etapa final de licitación pública para presentar propuesta”.

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Esto significa que las tres empresas que aspiran a construir la segunda línea del metro de Bogotá ya tienen el aval respectivo para presentar su licitación y competir por el contrato.

Galán reveló que detrás de este proyecto están estas tres empresas:

APCA ML2 Bogotá, que es el APCA compuesta por Mota, Engil y también varias empresas de mota de diferentes regiones y también la empresa Espí Batignol de Francia.

APCA Metro Capital L2, está compuesto por Cian Rail Transportation y Cian Metro.

APCA Bogotá Metro Capital, que está compuesto por SACIR Concesiones Colombia y también por CAF Investment Projects.

Esta segunda línea del metro tendrá 11 estaciones, 15,5 kilómetros y pasará por las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.