El embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, resaltó la solidez del relacionamiento institucional entre el Gobierno Nacional y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, luego del pronunciamiento público del jefe de dicho organismo internacional, Miroslav Jenča.

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A través de un mensaje oficial difundido por la representación diplomática, el diplomático colombiano valoró la posición de imparcialidad del organismo multilateral e hizo énfasis en la continuidad del trabajo articulado por la consolidación de la paz en el territorio nacional.

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En su declaración institucional, el representante permanente de Colombia enfatizó la cordialidad y la coincidencia de propósitos entre las partes tras las sesiones recientes del Consejo de Seguridad: “Agradezco las palabras y deferencia del Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. El respeto es mutuo. Hemos trabajado juntos y lo seguiremos haciendo por la paz y la seguridad en Colombia”.

El pronunciamiento de Gaona respondió de forma directa a las afirmaciones de Jenča, quien previamente ratificó su aprecio por la postura expuesta por la delegación colombiana en Nueva York: “Tengo mucho respeto hacia el Embajador Gaona. Nos hemos reunido con él varias veces y existe la mejor disposición de trabajar conjunto. Este decididamente es mi deseo. El Embajador ha expresado la opinión del gobierno de Colombia en el Consejo de Seguridad. Respeto y tomo nota de la situación que presentó”. Mauricio Gaona ratificó que el respeto es mutuo y que continuarán trabajando conjuntamente por la seguridad del país.

Imparcialidad multilateral y despliegue territorial de la ONU

La respuesta del embajador Mauricio Gaona se dio en el marco de la ratificación de las funciones de la misión internacional, cuyo mandato emana directamente de las decisiones intergubernamentales acordadas en el Consejo de Seguridad.

🇨🇴🇺🇳 Palabras de Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en las que reafirmó su imparcialidad y expresó su respeto por el embajador Mauricio Gaona y por la posición del Gobierno de Colombia presentada ante el Consejo de Seguridad. https://t.co/rQGrv3Q6Gl — Colombia Mission to the UN (@ColombiaONU) November 6, 2026

Ante los escenarios de polarización y los debates sobre el articulado del acuerdo final, el jefe de la delegación de la ONU en Colombia reafirmó la total objetividad del organismo multilateral en el cumplimiento de sus tareas de campo: “En desarrollo de nuestra labor, somos imparciales, como lo demanda la Carta de las Naciones Unidas. Debemos honrar este principio. Entendemos que en el país hay polarización profunda y que en este marco existen diversas y también contrarias opiniones sobre el acuerdo de paz”.

Con la renovación formal de su mandato, la Misión de Verificación confirmó que mantendrá su estructura logística en Colombia a través de 29 oficinas territoriales distribuidas en 10 departamentos y 12 equipos móviles.

Estas capacidades técnicas seguirán respaldando a las instituciones del Estado, a los y las firmantes de paz, a las comunidades, a las víctimas y a las organizaciones étnicas y de mujeres para avanzar en la estabilización territorial y el desarrollo sostenible.