Le refrescan la memoria a María Fernanda Carrascal en medio de escándalo por los ‘sexocontratos’: “Cuando sí lo hacía”

Los ‘sexocontratos’ denunciados recientemente por Deicy Jiménez en entrevista exclusiva con SEMANA, siguen generando revuelo político en el país.

En la entrevista, Jiménez aseguró que el expresidente Gustavo Petro le pagaba servicios sexuales con contratos. También habló de una red conformada por unas 40 mujeres al servicio del entonces presidente.

Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA los ‘sexocontratos’ en el gobierno Petro, entrega a la Fiscalía su celular

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, dijo Jiménez en SEMANA.

En medio de ese ese escándalo, la representante a la Cámara, Carol Borda, le refrescó la memoria a su colega María Fernanda Carrascal, quien hace parte del Pacto Histórico.

Borda le recordó a Carrascal un mensaje que ella compartió en X, el 4 de octubre de 2022.

“#EsMalaNoticia que en Colombia la presión para tener sexo representa el 82% de las conductas de acoso en el trabajo y son las mujeres las principales víctimas de este tipo de violencia, según @mintrabajocol. ¿Hasta cuándo vamos a permitir y normalizar estas prácticas?“, fue el mensaje de Carrascal en ese entonces.

Tras lo anterior, Borda le dijo a Carrascal: “Ya que Mafe sigue sin pronunciarse, saquémosle trinos de cuando sí lo hacía”.

Los mensaje de las congresistas Carol Borda y María Fernanda Carrascal. Foto: Cuentas en X @CarolBordaA y @MafeCarrascal, respectivamente.