Una de las principales banderas del Gobierno De La Espriella es el combate frontal contra los criminales. Para lograrlo, necesita sacar adelante la Ley de Sometimiento, que delimita las condiciones para que los delincuentes se acojan a la justicia a cambio de pocos beneficios.

En el marco de la discusión que se adelanta en el Legislativo, las congresistas María Fernanda Carrascal y Catherine Juvinao Clavijo, más conocida como Cathy Juvinao, se cruzaron mensajes en X.

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“¿Nos sorprende? @CathyJuvinao haciéndole quorum y votando positivo la Ley de Sometimiento para beneficiar con rebajas de penas a lavadores, narcotraficantes y reclutadores de niños, niñas y adolescentes. A esta hora, la única de su partido. Con los votos del @PactoCol no cuenten”, aseguró Carrascal.

Juvinao le respondió: “María Fernanda, aquí estamos los verdes votando y legislando, como es nuestro deber. Y aquí estás tú también votando, jaja. Bájale tres rayas al show. Y para que te enteres, me avalaron una proposición que elimina los beneficios que había para testaferros, porque yo vengo al Congreso a trabajar, a buscar acuerdos y a mejorar los proyectos, no a hacer un show barato en redes cada 5 minutos”.

“Sin embargo, me llama la atención tu súbita indignación con este proyecto. ¿Dónde estabas cuando tu gobierno les dio beneficios a Calarcá, a Mordisco, al Clan del Golfo y al ELN a cambio de que reclutaran niñas y asesinaran firmantes de paz? ¿Dónde estabas cuando Petro elevó a gestor de paz al peor narcoparamilitar depredador de mujeres, Hernán Giraldo, y a Mancuso? ¿Dónde estabas en enero de 2025, cuando la paz total provocó el desplazamiento de más de 40.000 personas en una semana en el Catatumbo? ¿Dónde estabas cuando se descubrió que el criminal de lesa humanidad, Calarcá, infiltró el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección con la anuencia de tu gobierno? ¿Dónde estabas para reclamar por los 600 líderes sociales asesinados en estos cuatro años? ¿Dónde estabas para defender a las mujeres de las violencias basadas en género disparadas y a todas las que tenían presuntamente contratadas a cambio de favores sexuales en Presidencia?”, le preguntó Juvinao a Carrascal.

“Ah, verdad que a ti solo te interesaba que Benedetti te llenara puestos en el Ministerio del Interior, con los cuales, hay que decir, no diste medio resultado. Politiquera, puestera. Pero, además, ¿dónde estabas cuando tu jefe Petro presentó DOS proyectos de sometimiento, en 2023 y en 2025, en los que no solo daban muchos más beneficios que el proyecto que se debate hoy, sino que además ustedes proponían que grupos armados ilegales, narcos y testaferros conservaran hasta el 12 % de sus bienes? Eso sí era blanqueo de frente. Estabas muda, aunque quizás ni te enteraste porque tú no lees los proyectos de tu propia bancada”, agregó Juvinao.

“Por último, y para que te quede claro, a mí sí me interesa, y mucho, que se apruebe esta Ley de Sometimiento. Es necesaria para el país justamente para darles una salida a los criminales que no sea bala y más bala. Algo que tú deberías apoyar si dices promover la paz, pero evidentemente la coherencia y la lógica no son lo tuyo. ¿Este proyecto es perfectible? Sí, y acá estamos dando la discusión y radicando muchas propuestas para mejorarlo. Yo soy congresista para trabajar por el país, María Fernanda, no para sabotear porque sí: estudio las iniciativas, cuestiono, evalúo y propongo. Porque para eso me pagan los ciudadanos que me pusieron aquí. Soy una mujer independiente y tengo la libertad de fijar criterio, algo que en la secta a la que tú perteneces está prohibido. Lo siento”.

Aunque los sectores gobiernistas le están poniendo el acelerador a la discusión, no se trata de una tarea sencilla. La oposición pretende torpedear el debate para que esa normativa quede estancada. En principio, el Gobierno contaría con las mayorías para aprobarla, pero falta ver si hay voluntad política y cómo puede afectar la ausencia de un ministro del Interior en propiedad.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, coordinador del proyecto, afirmó que se han hecho cambios desde que fue radicada la propuesta, como la aclaración de que los reclutadores de menores de 14 años no puedan acceder a los beneficios.

Asimismo, para el caso de delitos como lavado, testaferrato y enriquecimiento ilícito de los colaboradores de esas estructuras, inicialmente se planteó que luego de un año del cumplimiento de la pena podrían solicitar la libertad, por lo que se ajustó a tres años. El proyecto debe pasar en el Congreso antes del 4 de noviembre.