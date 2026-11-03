Uribe señala de frente al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez: “No conviene que usted pida hojas de vida”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió la polémica en redes por cuenta de un mensaje que puso en su cuenta en X donde señala directamente al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

El exmandatario y líder del Centro Democrático ha hecho referencia a una supuesta petición de hojas de vida por parte de esa cartera a pocos días de que inicie el trámite de la Ley de Rescate Fiscal.

“Señor ministro de Hacienda, con mi aprecio y respeto de siempre: antes del compromiso del presidente Abelardo en contra del clientelismo, forma de corrupción, algunos de nosotros veníamos en esa lucha. No conviene que usted pida hojas de vida ni que los nuestros las lleven”, dijo Uribe.

Antes de ese mensaje, Uribe escribió otro donde, incluso, habló directamente de un representante a la Cámara del Centro Democrático.

“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al representante Mateo Hidalgo”, indicó el expresidente.

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Sin embargo, la polémica se ha dado porque el mensaje más reciente de Uribe se generó después de la respuesta del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, donde negó los señalamientos.

“Expresidente Uribe, Colombia vive un momento histórico. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de salvar al país de la peor crisis fiscal y económica de su historia. Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna”, dijo el ministro.

Agregó: “Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República. El Congreso conoce perfectamente la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno anterior. También sabe que este gobierno es distinto: responsable, transparente y ajeno a las malas prácticas que usted denuncia”.

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El ministro le dijo a Uribe que él conocía su talante y por esa razón no pedía hojas de vida a los congresistas a cambio de su voto. “Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido. Invitamos al Legislativo, a su partido y a todos los de la coalición de gobierno, a discutir el articulado con la seriedad que exige la hora. Estamos ante una situación crítica, sin precedentes, que demanda un acuerdo nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano”.

El presidente Abelardo De La Espriella ha sido enfático en que durante su Gobierno el relacionamiento con el Congreso será totalmente diferente y que puso punto final a la burocracia a cambio de respaldo político.