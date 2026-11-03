Vaticinan en vivo qué pasaría si la Ley de Rescate Económico no pasa en el Congreso: “La magnitud del problema”

El proyecto de Ley de Rescate Económico radicado la semana pasada por el Gobierno nacional en el Congreso de la República, sigue dando de qué hablar en el país.

Luis Fernando Mejía dice que proyecto económico del Gobierno es tan necesario como “impopular” y le habla al Congreso

A propósito, en El Debate de SEMANA, Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, dijo qué pasaría si la Ley de Rescate Económico no pasa en el Congreso de la República.

“¿Que si no se aprueba habría un default? No estoy tan seguro, yo creo que por supuesto todavía hay posibilidad de seguir cumpliendo con las obligaciones, pero sí habría una dificultad enorme para financiar el presupuesto del Estado en el 2027. Sería una muy mala noticia para los mercados que no se apruebe un tipo de ajuste fiscal. La expectativa es que este Gobierno iba a llegar justamente con propuestas para corregir el desbalance que estamos viendo”, dijo Mejía.

El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo este lunes 2 de noviembre en una entrevista que, de no avanzar dicho proyecto, Colombia podría entrar en default [suspensión de pagos] en 2027.

“Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año, lo que significa que tendrá dificultades para pagar los salarios de los funcionarios públicos y financiar los programas que necesita el país. El tema es delicado. Por eso es que lo responsable es avanzar en el debate, la discusión y aprobación de una ley de rescate como la propuesta”, aseguró Restrepo en entrevista con Caracol Noticias.

“El camino es cero politiquería y austeridad real”: Rodrigo Lara rompió el silencio y habló sobre la Ley de Rescate Económico

“La magnitud del problema”

En entrevista con El Debate, Luis Fernando Mejía también aprovechó para entregar un dato relevante mientras está por establecerse qué pasará en el Congreso con el proyecto de Ley de Rescate Económico.

“La doy un dato para que la gente que nos está escuchando pueda entender un poco la magnitud del problema. Colombia, entre 1907 y el 2019, es decir, antes de la pandemia, son 112 años de historia económica. Solamente hubo un año con un déficit que superó el 6 % del PIB. Eso fue en 1999. Seguramente muchas personas recordarán esa profunda crisis económica que tuvo el país a finales del siglo pasado”, recordó Mejía.

Por último, Mejía opinó en El Debate de SEMANA que el proyecto de Ley de Rescate Económico es una puesta “seria, ambiciosa y responsable” del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Es mejorable, indudablemente. Seguramente en el trámite del Congreso muchos de esos aspectos se van a mejorar. Y ojalá también haya un esfuerzo más grande, especialmente simbólico, tal vez que no genere aportes adicionales, pero sí en algunas medidas que realmente a la ciudadanía le permitan entender y verificar que hay un sacrificio adicional por parte del Estado”, destacó Mejía.