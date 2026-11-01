José Manuel Restrepo explicó por qué en campaña él y Abelardo De La Espriella dijero que no habría más impuestos y hoy se proponen

La Ley de Rescate Económica presentada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha generado todo un debate en el país y ha apuesto a hablar a muchos sectores políticos y sociales.

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Desde algunos sitios, se ha apoyado esta iniciativa, aunque se ha abordado la necesidad de hacer algunos cambios. Por el otro lado, como la oposición, se ha cuestionado con dureza el proyecto.

Uno de los puntos centrales son los nuevos impuestos que se proponen y que, desde la visión de muchos, recaerán sobre la clase media.

El vicepresidente José Manuel Restrepo habló en SEMANA acerca de esto y, entre otras cosas, respondió a una de las críticas que más han recibido.

En redes sociales se ha recordado cuando en campaña los entonces candidatos De La Espriella y Restrepo decían que en su Gobierno no habría nuevos impuestos y mucho menos que tocaran a la gente de a pie.

Sin embargo, con lo que se propone hoy con la iniciativa de Ley de Rescate Económico la situación es totalmente distinta. Por lo mismo, el vicepresidente explicó el motivo por el que las cosas cambiaron y tuvieron que tomar esta medida.

“Algunos dirán: ‘Pero ustedes dijeron que no iba a haber más impuestos en su gobierno’. Es cierto, pero nunca imaginamos que el Gobierno anterior fuera tan mentiroso y ocultara gastos”, manifestó el funcionario.

Restrepo precisó que cuando comenzaron a hacer los análisis de lo que dejó el Ejecutivo de Petro, encontraron que no había recursos suficientes para pagar salarios de funcionarios públicos, pensiones, salud, defensa, entre otros temas que son muy importantes para el país.

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Todo esto, según dijo, fue lo que los llevó a plantear la Ley de Rescate Económico, que ahora tendrá que pasar por el Congreso. “Hoy estamos enfrentando el problema más complejo que cualquier gobierno pudiera enfrentar”, señaló.

“Asumimos la responsabilidad de dar la cara y explicarle al país lo que debemos hacer. Sabemos que no es fácil; sin embargo, preferimos asumir el costo político por el futuro de Colombia”, agregó.

Vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda. Foto: Doralys Cortés

Asimismo, el vicepresidente fue claro en que el Gobierno de De La Espriella está actuando con la máxima responsabilidad posible para solucionar este tema tan complejo de las finanzas.

“Invitamos a los colombianos y al Congreso a acompañarnos en esta difícil, pero importante tarea de rescate del país”, añadió.